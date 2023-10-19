Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:45

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:45

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan Nepo bebek kavramının anlamı sorgulanıyor. Yurttaşlar Nepo bebek kavramının ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, Nepo bebek (Nepo baby) ne demek? Nepo bebek nedir? Nepo bebek ünlüler kimler?

NEPO BEBEK NE DEMEK?

Nepo Bebek, ünlü bir ailesi veya akrabası olan ve bu sayede ünlenen (veya ünlendiği iddia edilen) kişiler için kullanılıyor. Günümüzün en çok konuşulan ve tartışılan konularından birisi olan Nepo bebek kavramı aslında çok uzun zamandır hayatımızda. Kavramdaki "nepo" kelimesi, Latince'de "yeğen" anlamına gelen "Nepot"un kısaltması olarak kullanılıyor.

Tarihsel sürece baktığımızda kavram, Rönesans öncesi Papa'ların, nitelikleri ve eğitim düzeyine göz önüne almadan yeğenleri için üst düzey kademelerde iş bulma çabalarına dayanmaktadır.

Buradan hareketle Nepotizm, "akraba kayırma veya adam kayırma, ayrımcılık." olarak tanımlanırken, Türkçe'de nepotizm için "torpil, dayıcılık, kayırmacılık, kohumbazlık" kavramları da kullanılıyor.

NEPO BEBEK ÜNLÜLER KİMLER?

Heidi Klum’ın kızı Leni Klum

Oyuncu Johnny Depp ve şarkıcı Vanessa Paradis'in kızı Lily-Rose Depp

Oyuncu Ethan Hawke ve Uma Thurman'ın kızı Maya Hawke

Oyuncu Melanie Griffith ve Ben Johnson'ın kızı Dakota Johnson

Model Hailey Bieber, oyuncu Baldwin ailesinden gelmekte.

Oyuncu çift Blythe Danner ve yönetmen Bruce Paltrow'un kızı Gwyneth Paltrow

Yönetmen Erni Lively'in kızı Blake Lively

Şarkıcı Lenny Kravitz ve oyuncu Lisa Bonet'ın kızı Zoe Kravitz.

Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can Aslantuğ

Şevval Sam ve eski futbolcu Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir Tekin

1983 Türkiye Güzel Neşe Erberk’in kızı olan Selin Erberk Gurdikyan

Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızlarından Müjgan Ferhan Şensoy

Türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu olan Fırat Altınmeşe

Türker İnanoğlu ve Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu

Leman Sam ve kızı Şevval Sam

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer

Öztürk Serengil’in kızı Seren Serengil