Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:45

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:45

Değişik alanlarda yaygın kullanılan garantör kelimesinin ne anlama geldiği yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Garantör nedir? Garantör ülke ne demek? Garantör ülke nasıl olur?

GARANTÖR NE DEMEK?

*Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci

*Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi.

GARANTÖR ÜLKE NE DEMEK?

Garantör ülke, güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen devlet anlamına gelmektedir.

Garantör ülke başka bir ülkenin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olabilir ve bunu denetler.