"Almost Famous" filminde canlandırdığı Penny Lane karakteri ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazanan ve yeni Netflix dizisi Running Point'te "Isla Gordon" karakterine hayat veren Kate Hudson'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kate Hudson kim, kaç yaşında? Kate Hudson hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

KATE HUDSON KİMDİR?

Hudson, Akademi Ödülü kazanan oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen, komedyen ve oyuncu olan Bill Hudson'ın kızı olarak 19 Nisan 1979 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. Hudson'ın doğumundan 18 ay sonra anne-babası boşandı; o ve erkek kardeşi Oliver Hudson, Colorado'da annesi ve annesinin uzun sureli ilişkisi oyuncu Kurt Russell tarafından büyütüldü.

Hudson 1997 yılında, Santa Monica'da Crossroads adlı gösteri sanatları okulunu bitirdi ve New York Üniversitesine kabul edildi fakat o oyunculuk kariyerini tercih ederek üniversiteye gitmedi.

KATE HUDSON EVLİ Mİ?

Kate Hudson 31 Aralık 2000'de Chris Robinson'la evlendi. 7 Ocak 2004'te oğlu Ryder Russell Robinson'ı dünyaya getirdi. 4 Ağustos 2006'da Hudson'ın menajeri Hudson'ın, eşiyle ayrıldıklarını açıkladı. 22 Ekim 2007'de boşanma davası sonuçlandı ve resmen ayrıldılar.

KATE HUDSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1998 - Desert Blue - Skye Davidson

1998 - Ricochet River - Lorna

2000 - Dr. T ve Kadınları - Dee Dee Travis

2000 - Şöhrete Bir Adım - Penny Lane

2000 - Gossip - Naomi Preston

2000 - About Adam - Lucy Owens

2001 - The Cutting Room - Chrissy Campbell

2002 - Dört Cesur Arkadaş - Ethne Eustace

2003 - Le Divorce - Isabel Walker

2003 - Alex & Emma - Emma Dinsmore

2003 - How to Lose a Guy in 10 Days - Andie Anderson

2004 - Raising Helen - Helen Harris

2005 - İskelet Anahtar - Caroline Ellis

2006 - You, Me and Dupree - Molly Peterson

2008 - Fool's Gold - Tess Finnegan

2008 - My Best Friend's Girl - Alexis

2009 - Gelinlerin Savaşı - Liv Lerner

2009 - Nine - Stephanie Necrophuros

2010 - The Killer Inside Me - Amy Stanton

2011 - A Little Bit of Heaven - Marley Corbett

2011 - Something Borrowed - Darcy Rhone

2013 - The Reluctant Fundamentalist - Erica

2014 - Wish I Was Here - Sarah Bloom

2014 - Good People - Anna Wright

2015 - Rock the Kasbah - Merci

2016 - Kung Fu Panda 3 - Mei Mei (ses)

2016 - Mother's Day - Jesse

2016 - Deepwater Horizon - Felicia Williams

2017 - Marshall - Eleanor Strubing