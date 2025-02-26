Kate Hudson kim, kaç yaşında? Kate Hudson hangi filmlerde oynadı?
Kate Hudson'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kate Hudson kim, kaç yaşında? Kate Hudson hangi filmlerde oynadı?
"Almost Famous" filminde canlandırdığı Penny Lane karakteri ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazanan ve yeni Netflix dizisi Running Point'te "Isla Gordon" karakterine hayat veren Kate Hudson'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kate Hudson kim, kaç yaşında? Kate Hudson hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
KATE HUDSON KİMDİR?
Hudson, Akademi Ödülü kazanan oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen, komedyen ve oyuncu olan Bill Hudson'ın kızı olarak 19 Nisan 1979 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. Hudson'ın doğumundan 18 ay sonra anne-babası boşandı; o ve erkek kardeşi Oliver Hudson, Colorado'da annesi ve annesinin uzun sureli ilişkisi oyuncu Kurt Russell tarafından büyütüldü.
Hudson 1997 yılında, Santa Monica'da Crossroads adlı gösteri sanatları okulunu bitirdi ve New York Üniversitesine kabul edildi fakat o oyunculuk kariyerini tercih ederek üniversiteye gitmedi.
KATE HUDSON EVLİ Mİ?
Kate Hudson 31 Aralık 2000'de Chris Robinson'la evlendi. 7 Ocak 2004'te oğlu Ryder Russell Robinson'ı dünyaya getirdi. 4 Ağustos 2006'da Hudson'ın menajeri Hudson'ın, eşiyle ayrıldıklarını açıkladı. 22 Ekim 2007'de boşanma davası sonuçlandı ve resmen ayrıldılar.
KATE HUDSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1998 - Desert Blue - Skye Davidson
1998 - Ricochet River - Lorna
2000 - Dr. T ve Kadınları - Dee Dee Travis
2000 - Şöhrete Bir Adım - Penny Lane
2000 - Gossip - Naomi Preston
2000 - About Adam - Lucy Owens
2001 - The Cutting Room - Chrissy Campbell
2002 - Dört Cesur Arkadaş - Ethne Eustace
2003 - Le Divorce - Isabel Walker
2003 - Alex & Emma - Emma Dinsmore
2003 - How to Lose a Guy in 10 Days - Andie Anderson
2004 - Raising Helen - Helen Harris
2005 - İskelet Anahtar - Caroline Ellis
2006 - You, Me and Dupree - Molly Peterson
2008 - Fool's Gold - Tess Finnegan
2008 - My Best Friend's Girl - Alexis
2009 - Gelinlerin Savaşı - Liv Lerner
2009 - Nine - Stephanie Necrophuros
2010 - The Killer Inside Me - Amy Stanton
2011 - A Little Bit of Heaven - Marley Corbett
2011 - Something Borrowed - Darcy Rhone
2013 - The Reluctant Fundamentalist - Erica
2014 - Wish I Was Here - Sarah Bloom
2014 - Good People - Anna Wright
2015 - Rock the Kasbah - Merci
2016 - Kung Fu Panda 3 - Mei Mei (ses)
2016 - Mother's Day - Jesse
2016 - Deepwater Horizon - Felicia Williams
2017 - Marshall - Eleanor Strubing
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