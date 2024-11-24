Kate Nash neden OnlyFans açan ünlüler arasına katıldı: 'Müziğimi dinlemenize gerek yok'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 21:01

Güncelleme: 24.11.2024 - 21:01

İçerik üreticilerinin abonelerine özel paylaşımlar yapmasını sağlayan OnlyFans, dünyada da tartışılan platformlardan biri.

Ücretsiz porno içerik barındıran diğer sitelerin aksine OnlyFans’te kişiye özel içerik üretilmesinin yolu açılıyor.

"MÜZİKTEN DAHA FAZLA PARA KAZANACAĞIM"

Nash, paylaştığı fotoğraflarla müzik endüstrisinin durumuna dikkat çekmek istiyor. 37 yaşındaki şarkıcı “Muhtemelen önümüzdeki üç ay içinde müzikten daha fazla para kazanacağım” diyor.

Haziran ayında beşinci stüdyo albümünü çıkaran Nash, Instagram'dan yaptığı duyuruda, “Müziğimi dinlemenize gerek yok, bir dinleme başına 0,003 kuruş kazanıyorum, teşekkürler" diyerek Spotify’ın sektör hakimi olduğu online dinleme platformalarını da eleştirdi.

İngiliz şarkıcı Lily Allen da Spotify dinlemelerinden kazandığının çok üstünde parayı OnlyFans'ta ayaklarının fotoğraflarını satarak kazandığını duyurmuştu.

"SANATÇILARIN SEKS İŞÇİLERİNDEN ÖĞRENECEKLERİ VAR"

Nash, "Bence kalçalar, komedi ve cinselliğin mükemmel birleşimi. Popomu fotoğraflamayı seviyorum. Her zaman biraz gösteriş meraklısıydı. Bu yüzden bunu yapmaktan zevk alacağım” ifadelerini kullandı.

Sanatçıların seks işçilerinden öğrenecekleri olduğunu da söyleyen Nash, "Benim yaptığım seks işi mi bilmiyorum, siz söyleyin. Ama kendi şartları ile hareket ederek seks işçilerini destekliyorum" şeklinde konuştu.

Nash asıl amacının müzik üretme maliyetlerine dikkat çekmek olduğunu da vurguluyor. Konser turuna çıkmanın çok pahalı olduğunu söyleyen Nash, "Festival ve konser bileti fiyatları önemli ölçüde arttı, ancak muhtemelen 10 yıl önce aldığınız ücretin aynısını alıyorsunuz” dedi.

Nash ayrıca, “Tur otobüsleri için kalçalar” sloganıyla OnlyFans’ine üye olan ilk 20 kişinin yüzde 20 indirim alacağını da duyurdu.

İngiltere, pandemiyle artan hayat pahalılığı nedeniyle, geçim sıkıntısı yaşayanların OnlyFans’e içerik üretmeye başladığı ülkelerden biri haline geldi. İngiliz Seks İşçileri Kolektifi adlı grup, hayat pahalılığının artması nedeniyle OnlyFans’e katılmak için kendilerinden yardım isteyen kadınların sayısının belirgin şekilde arttığını açıklamıştı.

Porno sektörü için olduğu gibi OnlyFans için de en çok kadın içerik üreticisi olduğundan, kadın bedeninin metalaşmasına yol açtığı tartışmaları yapılıyor.

YÜZDE 20 KOMİSYON

OnlyFans kullanıcılarından yüzde 20 komisyon alıyor. Girişimlere danışmanlık yapan Thomas Hollands’ın hesaplarına göre OnlyFans’te yüzde bir oranındaki içerik üreticisi platforma gelen paranın yüzde 33’ünü kazanıyor.

En tepede yer alan hesapların yüzde 10’u ise bütün paranın yüzde 73’ünü elde ediyor. Bu da küçük içerik üreticilerinin yüksek meblağlar kazanamadığını gösteriyor.