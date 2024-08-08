Kate Winslet'ten eleştirilere yanıt: 'Kırışıklıklarım hayatımın bir parçası'

Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:15

Güncelleme: 08.08.2024 - 13:15

Titanik’teki başarısının ardından oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki İngiliz yıldız Kate Winslet, yüzündeki çizgilere müdahale etmeyi neden reddettiğini açıkladı.

Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda, estetik uygulamalara karşı duruşunu ve doğal görünümünü koruma konusundaki kararlılığını paylaştı.

Winslet, yaşlanmaya dair doğal bir yaklaşım benimsediğini belirterek, "Sanırım insanlar 'Bu kırışıklıklarına bir şey yapsan iyi olur' dememesi gerektiğini biliyor. Her geçen yıl kendimle daha barışık hissediyorum. Bu, başkalarının görüşlerinin buharlaşmasına izin vermemi sağlıyor" dedi. Estetik müdahaleler yaptırmayı reddeden ünlü oyuncu, doğal görünümüyle yaşlanmanın kendisini rahatsız etmediğini, aksine bu durumla gurur duyduğunu ifade etti.

Ünlü yıldız, "Bununla gurur duyuyorum çünkü yüzümdeki şey benim yaşamım ve değerli. Bunun üstünü örtmek aklımdan bile geçmez," şeklinde konuştu.

Winslet, kadınların kendilerini kabul etmelerinin ve yargılanmayı reddetmelerinin önemini vurgulayarak, "Kadınların kendilerini çok daha fazla kabul ettiğini ve yargılanmayı reddettiğini görmek beni çok rahatlatıyor. Çünkü büyürken annesinin aynaya bakıp 'Güzel görünüyorum!' dediğini gören bir tane bile benim yaşlarımda kadın tanımıyorum" dedi.

Kate Winslet, daha önce estetik uygulamalarla yüzünü iyileştirme baskısına asla boyun eğmeyeceğine dair söz vermişti. Bu açıklamaları, doğal güzellik ve yaşlanma konusundaki tutumunu bir kez daha ortaya koydu.