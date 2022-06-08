Kavaklıdere’de şenlik başlıyor
Kavaklıderem Derneği'nin geleneksel hale getirdiği Kuğulu Park Bahar Şenliği, 12 Haziran Pazar günü 13.00-19.00 saatleri arasında Kuğulu Park açık alanında yapılacak.
Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra birçok kuruluşun da katkıları ile düzenlenecek Kavaklıderem Derneği Bahar şenliğinde sahne alacak olan müzik ve dans ve halk oyunları grupları, gün boyunca performanslarını sergileyecekler. Çocuklar için de müzikli eğlence bölümleri ve büyükler için hareketli DJ performansı ile dolu dolu bir şenlik yaşanacak.
Birçok eğlenceli yarışmanın da yer alacağı Kuğulu Park’taki şenlik alanında TEMA ve LÖSEV gibi yardım kuruluşlarının yanı sıra, Kavaklıdere hanımlarının evlerinden getirdikleri kurabiye ve keklerden oluşan yemek stantları da yer alacak.
Cinali, Elma Yayınevi, Cumok, Potikare yayınevi ve Yasemin Conker Vakfı’nın kitap stantları ilgiyle gezilecek.
Ankara Atlıspor Kulübünün sevimli Pony atları ise kendilerine ayrılan bölümde fotoğraf çekimi için poz verecek. Cam, Vitray ve Ebru sanatından örnekler sergilenecek.
Müzik ve dansın birleşeceği şenlik alanına giriş herkese açık ve ücretsiz olacak.
İlgili Haberler
- Festival şenliktir
- İzmir'in kalbi Kemeraltı'nda şenlik var
-
Video Haberler
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- TKP stratejisini açıkladı
- Motorine dev zam!
- Bakan açıkladı: Kira artışına sınır geldi
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- AKP'den asgari ücret açıklaması