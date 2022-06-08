Kavaklıdere’de şenlik başlıyor

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:12

Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra birçok kuruluşun da katkıları ile düzenlenecek Kavaklıderem Derneği Bahar şenliğinde sahne alacak olan müzik ve dans ve halk oyunları grupları, gün boyunca performanslarını sergileyecekler. Çocuklar için de müzikli eğlence bölümleri ve büyükler için hareketli DJ performansı ile dolu dolu bir şenlik yaşanacak.

Birçok eğlenceli yarışmanın da yer alacağı Kuğulu Park’taki şenlik alanında TEMA ve LÖSEV gibi yardım kuruluşlarının yanı sıra, Kavaklıdere hanımlarının evlerinden getirdikleri kurabiye ve keklerden oluşan yemek stantları da yer alacak.

Cinali, Elma Yayınevi, Cumok, Potikare yayınevi ve Yasemin Conker Vakfı’nın kitap stantları ilgiyle gezilecek.

Ankara Atlıspor Kulübünün sevimli Pony atları ise kendilerine ayrılan bölümde fotoğraf çekimi için poz verecek. Cam, Vitray ve Ebru sanatından örnekler sergilenecek.

Müzik ve dansın birleşeceği şenlik alanına giriş herkese açık ve ücretsiz olacak.