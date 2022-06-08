Kavaklıdere’de şenlik başlıyor

Kavaklıderem Derneği'nin geleneksel hale getirdiği Kuğulu Park Bahar Şenliği, 12 Haziran Pazar günü 13.00-19.00 saatleri arasında Kuğulu Park açık alanında yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:12
Kavaklıdere’de şenlik başlıyor
Abone Ol google-news

Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra birçok kuruluşun da katkıları ile düzenlenecek Kavaklıderem Derneği Bahar şenliğinde sahne alacak olan müzik ve dans ve halk oyunları grupları, gün boyunca performanslarını sergileyecekler. Çocuklar için de müzikli eğlence bölümleri ve büyükler için hareketli DJ performansı ile dolu dolu bir şenlik yaşanacak.

Birçok eğlenceli yarışmanın da yer alacağı Kuğulu Park’taki şenlik alanında TEMA ve LÖSEV gibi yardım kuruluşlarının yanı sıra, Kavaklıdere hanımlarının evlerinden getirdikleri kurabiye ve keklerden oluşan yemek stantları da yer alacak.

Cinali, Elma Yayınevi, Cumok, Potikare yayınevi ve Yasemin Conker Vakfı’nın kitap stantları ilgiyle gezilecek.

Ankara Atlıspor Kulübünün sevimli Pony atları ise kendilerine ayrılan bölümde fotoğraf çekimi için poz verecek. Cam, Vitray ve Ebru sanatından örnekler sergilenecek.

Müzik ve dansın birleşeceği şenlik alanına giriş herkese açık ve ücretsiz olacak.


kuğulu park Ankara çankaya

  • İlgili Haberler

  • Festival şenliktir Festival şenliktir
  • İzmir'in kalbi Kemeraltı'nda şenlik var İzmir'in kalbi Kemeraltı'nda şenlik var

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler