Survivor'da kavga anları izleyenleri şoke etti: Diskalifiye olacaklar mı?

Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:14

Güncelleme: 18.02.2024 - 17:15

TV8'de ekrana gelen Survivor programı, her hafta birbirinden heyecanlı oyunlar ve tartışmalarla gündeme geliyor. Yarışmanın son fragmanında da benzer bir atmosfer yaşandı.

Özellikle Pınar, Sema ve Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla tanınan Nagihan olması dikkat çekti. Ancak bu kavgayı gölgede bırakan bir diğer olay ise Sercan Yıldırım'ın yaşadığı tartışma oldu.

Ogeday'ın bir şişeyi nehre fırlatmasının ardından Hakan'a dönerek "Al bu şişeyi de attım Survivor Panorama'da anlatırsın" demesiyle olaylar iyice karıştı. Hakan'ın bu sözlere "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki göstermesi, ardından Ogeday'ın çılgına dönmesine neden oldu.

Birkaç yarışmacının zor sakinleştirdiği Ogeday, sinirlerine hakim olmakta zorlanırken, gecenin sonunda üç büyük kavga yaşandı. Diskalifiyenin gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu gelişmeler, Survivor hayranlarını programın gelecek bölümü için heyecanlandırdı.