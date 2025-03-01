Kavgayı Acun Ilıcalı ayırdı... Sinirler gerildi!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:47

Güncelleme: 01.03.2025 - 00:47

Survivor'da Yusuf ve Adem arasındaki gerginliği ayırmak Acun Ilıcalı'ya düştü. 28 Şubat'ta gerçekleşen Mavi Takım'ın 8-2'lik skorla önde olduğu sırada Adem ve Yusuf'un mücadelesi bölüme damgasını vurdu. Adem'in kazandığı mücadelenin ardından iki yarışmacı arasında sinirler gerildi.

Adem ve Yusuf arasındaki mücadele Sema'nın itirazı ile tekrarlandı. İlk mücadelede Yusuf kazanırken ikinci mücadelede Adem kazandı. Bunun üzerine gerginlik yaşandı.

Adem ilk olarak Yusuf'a "Oyuncu oynar, her zaman oynar. Oyun bırakmaz." dedi. Ardından "Yiyorsa beraber yarıştık, avantajın da yoktu. Oynamadın bıraktın." dedi. Bu sözlerin ardından Yusuf "Gece rüyalarına gireceğim senin, bunu bil." diyerek tepkisini gösterdi.

Ardından Yusuf "Seni yeneceğim, bak ben sakinim. Seni yarın da yeneceğim, öbür gün de yeneceğim. Ben senin yerinde olsam derdim ki çocuk kazandı. Ama sen bunu kabul etmiyorsun." dedi.

Konuşmaların devam etmesi nedeniyle Acun Ilıcalı oyun alanına geldi. Mavi Takım'dan Yusuf'un takım arkadaşları durumu açıklamaya çalıştı. Mücadelenin en başından değil de yarısından itibaren tekrarlanmasına tepki gösteren yarışmacılara Acun Ilıcalı, onların böyle bir teklifle gelmediğini söyledi:

"Öyle bir şey teklif ettin mi? Yenilince mi geldi aklına? Bak ben bir şey söyleyeceğim, hepinize söylüyorum. Yüksek nabza vereyim sizin deyiminizle. Bu çok ayıp, senin yaptığın çok ayıp. Yapılan yanlış bir şey yok."



