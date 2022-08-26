Kavun şerbeti hangi malzemelerle yapılır? Kavun şerbeti nasıl yapılır, tarifi nedir?

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:53

Evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz mevsime uygun, hem lezzetli hem de sağlıklı üstelik besleyici içeceklerin başında gelen kavun şerbeti, pratik içecekler listesinde üst sıralarda bulunuyor. İşte, 'kavun şerbeti nasıl hazırlanır?' sorusunun cevabı...

KAVUN ŞERBETİ MALZEMELERİ NELERDİR?

2 adet orta boy limon

1 su bardağı toz şeker

3 dilim kavun

2 litre su

Servisi için:

çeyrek demet nane ve fesleğen yaprağı

KAVUN ŞERBETİ NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

Limon kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Kabuklarını rendeledikten sonra limonları sıkarak suyunu çıkarın. Limonların kalan kısımlarını büyük parçalara bölün.

Bir tencereye toz şekeri alın, üzerine rendelenmiş limon kabuğu, limon parçaları ve limon suyunu koyarak karıştırın. İçerisinde limon çekirdeği kalmamasına dikkat edin. Karışımı ağzı kapalı tencerede, iki saat oda ısısında bekletin.

Bekleyen limonlu toz şeker karışımını ocağa alıp, beş dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ocağı kapatıp, hafif soğuması için bir kenarda bekletin.

Çekirdeklerini çıkardığınız kavunları mutfak robotu ya da blenderda püre haline getirin. Bu püreyi ılık durumda olan limon karışımının üzerine dökün. Buzdolabında en az bir saat tutun.

Soğumuş şerbet özünü süzgeçle derin bir tencereye süzün, üzerine soğuk suyu ekleyip, karıştırın.