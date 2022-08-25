'En iyi yaz salatası': Nicoise salatasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Fransa mutfağından nicoise salatasının tarifi...

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:49

Fransa'nın Nice şehrinde ortaya çıkan nicoise salatası, en iyi mutfakların menülerinde yer alan, oldukça pratif ve lezzetli bir tariftir. Ünlü şef Gordon Ramsay bu tarifi "tüm yazların en iyi salatası olmalı" diyerek övmüştür. İşte nicoise salatasının orijinal tarifi...

NİCOİSE SALATASININ MALZEMELERİ NELERDİR?

200 gr taze fasulye

2 tane domates

1 tane kırmızı soğan

3 adet haşlanmış yumurta

Yarım su bardağı siyah zeytin

400 gram konserve ton balığı

50 gram ançuez

3 kaşık zeytinyağı

1 kaşıküzüm sirkesi

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı hardal

NİCOİSE SALATASI NASIL YAPILIR?

Taze fasulyeleri, kılçık ve kenar kısımlarını ayıkladıktan sonra ortadan ikiye ayırın. Derin bir tencerede kaynayan suda 5 dakika kadar haşlayın. Haşlanmış yeşil fasulyeleri, rengini koruması için; buzlu soğuk su dolu bir kapta bekletin.

Domatesleri iri parçalar halinde kesin. Kırmızı soğanı ince halkalar şeklinde doğrayın. Haşlanmış yumurtaları dört eşit parçaya bölün.

Konserve ton balığının yağını iyice süzdürün. Ançüezleri arzu ettiğiniz büyüklükte doğrayın.

Haşlanmış fasulyeler, siyah zeytin ve doğranmış diğer tüm salata malzemelerini derin bir kapta nazikçe harmanlayın.

Salatanın sosunu hazırlamak için; bir kapta zeytinyağı, sirke, rendelenmiş sarımsak ve hardalı karıştırın.

Hazırladığınız sosu salata ile buluşturduktan sonra kızarmış ekmek dilimleri ile bekletmeden servis edin.

*Karbonhidrat miktarını arttırmak için salatanıza küçük haşlanmış patatesler ekleyebilirsiniz. Bu salataya kuşkonmaz da çok yakışıyor.