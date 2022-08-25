Ekler malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Ekler kaç kalori? Ekler tarifi...

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:15

'Ekler' hakkında bilinen çok az şeyden biri, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da çıktığıdır. Birçok yemek tarihçisi eklerin ilk olarak Fransız kraliyet ailesinin ünlü hamur işi aşçısı Marie-Antoine Carême tarafından yapıldığını ileri sürmektedir. İşte, evde mükemmel ekler yapımının tüm ayrıntıları...

EKLER MALZEMELERİ NELERDİR?

HAMURU İÇİN:

100 gr tereyağı veya margarin

10 gr şeker (bir tatlı kaşığı)

1 çimdik tuz

200 ml su

1 paket vanilya

125 gr un (1 su bardağından 1 parmak fazla)

4 adet yumurta,

KREMASI İÇİN:

800 ml süt

1 yumurtanın sarısı

115 gr şeker

70 gr un

50 gr nişasta

2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı

1 paket vanilya

1 küçük Türk kahvesi fincanı soğuk süt

1 poşet krem şanti

ÜZERİ İÇİN:

100 gram sütlü çikolata

100 gram bitter çikolata

25 gram beyaz çikolata

EKLER NASIL YAPILIR?

Kreması için bir tencereye şeker, yumurta sarısı, süt, un ve nişastayı alın. Koyu bir muhallebi oluncaya kadar sürekli orta ateşte karıştırın.

Pişen muhallebi sıcakken vanilya ve tereyağı eklenip yağ eriyinceye kadar tekrar karıştırın.

Üzerine streç film örtüp, buzdolabına kaldırın.

Daha sonra bir fincan soğuk sütle krem şantiyi katılaşana kadar çırpın.

Tamamen soğumuş olan muhallebi de bir kez mikserle çırpılıp, ardından üzerine şanti ekleyin ve ikisini birlikte tekrardan çırpın.

Hamuru için tencereye; su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilyayı alın. Kaynayan suyun içerisine un boşaltılarak sürekli karıştırın Toparlanıp hamur halini aldığında yaklaşık 3-5 dakika daha ocakta karıştırın ve hamur soğumaya bırakın.

Hamur soğuduğunda içerisine yumurtaları ekleyin ve mikserle karıştırın.

Malzemler tamamen bütünleşip, yapışkan bir hamur halini aldığında hamur sıkma torbasına doldurun.

Fırın kağıdı serilmiş bir tepsiye ince uzun şeritler halinde sıkın.

Hamurları önceden ısıtılmış 180 derece (alt-üst) 40-45 dakika pişirin. (Bu süre sonunda fırının kapağını açmadan pişen hamurları yaklaşık 25-30 dakika sıcak fırının içerisinde bekletirseniz daha iyi sonuç alınırsınız. Hamurlar tamamen kendini çekmiş olur)

Fırından çıkarılan ve soğumuş olan eklerleri yatay şekilde ortadan iki eşit parçaya kesin.

Alt parçalara bol krema sıkın ve kapakları benmari usulü eritilmiş çikolataya bulanarak kremanın üzerine kapatın.

Tüm eklerlere aynı işlem uygulandıktan sonra üzerlerine eritilmiş beyaz, sütlü veya bitter çikolata dökün.

EKLER KAÇ KALORİ?

1 adet orta büyüklükteki ekler pasta yaklaşık olarak 191 kaloriye denk gelmektedir.