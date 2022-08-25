Soğan çorbası malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifi...
Geleneksel Fransız mutfağının en önde gelen lezzetlerinden biri olan soğan çorbası, oldukça pratif ve sağlıklı bir tariftir. Peki, soğan çorbası malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifi...
Roma döneminden beri yapılan soğan çorbasının modern tarifi Fransa'ya aittir. Efsaneye göre çorba, Kral XV. Louis tarafından icat edilmiştir. Gece geç saatlerde av köşkündeyken, erzak olarak yalnızca soğan, tereyağı ve şampanya olduğunu keşfeden kral, malzemeleri pişirdi ve ilk Fransız soğan çorbasını yaptı. Peki, bu ünlü çorbanın tarifi nedir?
SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?
- 4 tane kuru soğan
- 100 gram tereyağı
- 3 diş sarımsak
- 2 tane defne yaprağı
- 2 dal taze kekik
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı kırmızı şarap (arzuya göre)
- 3 yemek kaşığı un
- 2 litre et suyu
- 5 dilim baget ekmek
- 200 gram gruyere ya da emmental peyniri (temin edemezseniz kaşar peyniri)
SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- İlk olarak soyduğunuz soğanları, ince ince doğrayın. Sarımsakları minik minik kesin.
- Tereyağını büyük boy bir tencerede eritin. Doğranmış kuru soğan, sarımsak, defne yaprakları ve taze kekikleri; eriyen tereyağında, orta ateşte sotelemeye başlayın.
- Ardından 25-30 dakika kadar kısık ateşte, soğanlar iyice karamelize olana kadar yanmamalarına dikkat ederek karıştırmaya devam edin.
- Arzu ederseniz bir parça yağlı kağıdı, tencerenizin genişliği kadar daire şeklinde kesin. İyice ıslattığınız yağlı kağıdı doğranmış soğanların üzerine kapatın ve ara ara karıştırarak işlemi tekrarlayın. Bu soğanlarınızın terlemesine sağlayacaktır.
- Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra orta ateşte 5 dakika karıştırarak, soğanların pembeleşmesini sağlayın..
- Kırmızı şarabı ilave edin. Yüksek ateşte, şarap uçana ve soğanlar kuruyana kadar karışımı kaynatın.
- Aromalarını soğana veren kuru kekik ve defne yapraklarının posasını tencereden alın.
- Kavrulan soğanlara un ekleyin, 5 dakika kadar daha kavurun. Un hafifçe kavrulduktan sonra sıcak et suyunu döküp, çorba karışımını tekrar kaynamaya alın.
- Yaklaşık 25-30 dakika kadar kaynattığınız çorbayı, kaselere aldıktan sonra üzerlerine birer dilim baget ekmek yerleştirin. Ekmekler kızarmışsa daha iyi olur.
- Rendelenmiş Gruyere ya da Emmental peyniri eklediğiniz çorbaları, 220 derecede kızarana kadar fırınlayın.
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