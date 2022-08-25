Soğan çorbası malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifi...

25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:03

Roma döneminden beri yapılan soğan çorbasının modern tarifi Fransa'ya aittir. Efsaneye göre çorba, Kral XV. Louis tarafından icat edilmiştir. Gece geç saatlerde av köşkündeyken, erzak olarak yalnızca soğan, tereyağı ve şampanya olduğunu keşfeden kral, malzemeleri pişirdi ve ilk Fransız soğan çorbasını yaptı. Peki, bu ünlü çorbanın tarifi nedir?

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

4 tane kuru soğan

100 gram tereyağı

3 diş sarımsak

2 tane defne yaprağı

2 dal taze kekik

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı kırmızı şarap (arzuya göre)

3 yemek kaşığı un

2 litre et suyu

5 dilim baget ekmek

200 gram gruyere ya da emmental peyniri (temin edemezseniz kaşar peyniri)

SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?