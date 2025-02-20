Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 13:37

Kawasaki hastalığı sosyal medyada yurttaşın araştırdığı kelimelerden biri oldu. Peki, Kawasaki hastalığınin ne olduğu da araştırılıyor. Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı ne demek?

KAWASAKI HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki hastalığı, ani başlangıçlı bir rahatsızlık olup orta boy damarlardaki iltihaplanma ile seyreden bir rahatsızlıktır. Hastalık özellikle koroner damarları etkiler. Kawasaki hastalığı gelişmiş ülkelerdeki sonradan gelişen kalp rahatsızlıklarının en sık tespit edilen nedenidir.

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığında, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon (iltihaplanma) söz konusudur. Bu damarlarda meydana gelen iltihaplanma hali ise vaskülit olarak ifade edilir. İnflamasyon en sık kalbin besin ve oksijen desteğinden sorumlu koroner arter damarlarını tutma eğilimindedir. Damarlar dışında lenf nodlarını da etkileyebilen bu hastalıkta burun, ağız ve boğaz mukozası ile ilgili şikayetler meydana gelebilir. Çoğu vakada tedavinin ardından birkaç gün içerisinde hastalığın iyileştiği görülür ve hastalık nadir olarak tekrarlar. Tedavi edilmediği takdirde ise ciddi seyirli kalp rahatsızlıklarını tetikleyebileceği için dikkatli olunmalıdır.

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Kawasaki hastalığının birinci dönem belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Üç günden uzun süren ve ilaç tedavisine fazla yanıt vermeyen yüksek ateş (39 derece üzerinde),

Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık,

Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri,

Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

Çilek dili görünümü

KAWASAKI HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kawasaki hastalığının nedeni tam olarak bilinmez. Ailesel yatkınlığın yanı sıra virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülür. Hastalığın başlangıcındaki tetikleyici faktörün büyük ihtimalle solunum yollarından vücuda giren bir bulaşıcı etken olduğu düşünülür. Bu etkileşimin ardından bağışıklık hücreleri aktive olarak çeşitli kimyasal tetikleyiciler üretmeye başlar.

Bu süreç Kawasaki hastalarında miyokardit (kalp kası iltihabı) ve vaskülit (damar iltihabı) ile sonuçlanabilir. İltihabi yanıt bazı hastalarda damarın iç çeperinin zayıflamasına neden olarak anormal damar genişlemeleri olan anevrizmalara zemin hazırlayabilir. Anevrizma gelişimini takiben haftalar veya aylar içerisinde anormal damar duvarındaki kalınlaşma kan akışının kesilmesine veya pıhtı oluşumuna sebep olabilir ve bu durumunun sonucunda ise kalp krizi gibi yaşamı tehdit edici olaylar gelişebilir.