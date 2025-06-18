Kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

Antalya'da Alanya Kalesi'nin uç bölgesi olan Cilvarda Burnu'ndaki kayalıkta 3 gün mahsur kalan keçi, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.





Olay, saat 11.30 sıralarında Alanya Kalesi'ndeki Cilvarda Burnu'nda meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıkların denize yakın olan noktasından bir keçinin 3 gündür ayrılmadığını gören amatör balıkçılar, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber verdi. İhbarla bot ve tekneyle kayalıklara giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, kurtarma çalışması başlattı. Bir gezi teknesinin çalışanı da denize atlayıp, kayalıklara ulaşarak çalışmalara destek verdi.

Bu sırada gezi teknesindeki turistler ve çalışanlar, kurtarma çalışmasını takip etti. Keçi, bulunduğu yerden yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtarıldı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen keçi, bota alınarak Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.