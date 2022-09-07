Kedi Batmaz yemeğinin malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kedi Batmaz yemeğinin tarifi hangi yöreye ait?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:25

Bolu yöresine ait olan Kedi Batmaz yemeği, ünlü yemek programı Masterchef'te yapılıp, en çok merak edilen tarifler arasına girdi. İşte, Kedi Batmaz yemeğinin tarifi...

KEDİ BATMAZ YEMEĞİNİN MALZEMELERİ NELERDİR?

Un

Su

Tuz

2 Yemek kaşığı tereyağı

Tuzlu keş

KEDİ BATMAZ YEMEĞİNİN TARİFİ NEDİR?

Ocağa aldığınız bir tencerenin yarısına kadar su ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya azar azar unu dökerek, sürekli karıştırın.

Su koyu bir kıvama gelene kadar unu ilave edin.

Üzerine tereyağ ve tuzu da ekleyip, iyice katı bir hamur kıvamını alana kadar pişirin.

Ardından bir tabağın içine tuzlu keş peynirini rendeleyin.

Bir kaşık yardımıyla pişen hamurdan, ceviz büyüklüğünde alarak bir tabağa yerleştirin. (Hamurun kaşığa yapışmaması için kaşığı suyla ıslatabilirsiniz.)

Hamurun üzerine tuzlu keş peyniri serpiştirin.