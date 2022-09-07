Kedi Batmaz yemeğinin malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kedi Batmaz yemeğinin tarifi hangi yöreye ait?
Türkiye'nin sahipğ olduğu geniş mutfak; yöresel tarifleri, özgün lezzetleriyle oldukça dikkat çekiyor. Bu tatlardan biri olup, ismiyle dikkat çeken Kedi Batmaz yemeğinin tarifi oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kedi Batmaz yemeğinin malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kedi Batmaz yemeği tarifi hangi yöreye ait?
Bolu yöresine ait olan Kedi Batmaz yemeği, ünlü yemek programı Masterchef'te yapılıp, en çok merak edilen tarifler arasına girdi. İşte, Kedi Batmaz yemeğinin tarifi...
KEDİ BATMAZ YEMEĞİNİN MALZEMELERİ NELERDİR?
- Un
- Su
- Tuz
- 2 Yemek kaşığı tereyağı
- Tuzlu keş
KEDİ BATMAZ YEMEĞİNİN TARİFİ NEDİR?
- Ocağa aldığınız bir tencerenin yarısına kadar su ekleyin ve kaynatın.
- Kaynayan suya azar azar unu dökerek, sürekli karıştırın.
- Su koyu bir kıvama gelene kadar unu ilave edin.
- Üzerine tereyağ ve tuzu da ekleyip, iyice katı bir hamur kıvamını alana kadar pişirin.
- Ardından bir tabağın içine tuzlu keş peynirini rendeleyin.
- Bir kaşık yardımıyla pişen hamurdan, ceviz büyüklüğünde alarak bir tabağa yerleştirin. (Hamurun kaşığa yapışmaması için kaşığı suyla ıslatabilirsiniz.)
- Hamurun üzerine tuzlu keş peyniri serpiştirin.
- Son olaral eritilmiş tereyağını da hamurun üzerine gezdirerek servis edin.
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