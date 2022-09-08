Patlıcan kebabı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Malatya usulü patlıcan kebabı tarifi...

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:28

Birçok yöreye göre tarifi değişen patlıcan kebabı özellikle Malatya yöresinde oldukça ünlü bir tariftir. İşte, malatya usulü patlıcan kebabının tarifi...

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

250 gr kuşbaşı et

3 patlıcan

8-9 sivri biber

2. 5 domates

2 baş sarımsak

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı et suyu yada sıcak su

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Etlerimizi düdüklü tencerede ortalama 30 dakika yumuşaması için haşlayın. O ara patlıcanları ortalama 5 cm büyüklüğünde uzunlamasına kesin.

Biberleri de aynı boyutta doğrayın ve tüm malzemeleri yağda kızartın. Hazır olunca eti fırın tepsisinin en altına güzelce dizin.

Üzerine kızarttığınız sebzeleri sırasıyla önce biber, sonra patlıcan ve yuvarlak kestiğiniz domatesleri dizin.

Daha sonra en üste sarımsakları irice kesip, dağıtın. Sosu için çok az sıvı yağ ile salçayı kavurun.

Hazır olunca üzerine et suyu varsa 1 çay bardağı et suyu yoksa sıcak su ekleyip yemeğin üzerine dökün.