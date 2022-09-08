Patlıcan kebabı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Malatya usulü patlıcan kebabı tarifi...

Türkiye'nin sahip olduğu geniş mutfak kültürü, birçok yöresel yemekte kendini gösteriyor. Sevilen yemek programı Masterchef ile gündeme gelen Malatya usulü Patlıcan Kebabı, birçok kişi tarafından merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Peki, Patlıcan kebabı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Malatya usulü patlıcan kebabı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:28
Patlıcan kebabı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Malatya usulü patlıcan kebabı tarifi...
Abone Ol google-news

Birçok yöreye göre tarifi değişen patlıcan kebabı özellikle Malatya yöresinde oldukça ünlü bir tariftir. İşte, malatya usulü patlıcan kebabının tarifi...

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 250 gr kuşbaşı et
  • 3 patlıcan
  • 8-9 sivri biber
  • 2. 5 domates
  • 2 baş sarımsak
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı et suyu yada sıcak su

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

  • Etlerimizi düdüklü tencerede ortalama 30 dakika yumuşaması için haşlayın. O ara patlıcanları ortalama 5 cm büyüklüğünde uzunlamasına kesin.
  • Biberleri de aynı boyutta doğrayın ve tüm malzemeleri yağda kızartın. Hazır olunca eti fırın tepsisinin en altına güzelce dizin.
  • Üzerine kızarttığınız sebzeleri sırasıyla önce biber, sonra patlıcan ve yuvarlak kestiğiniz domatesleri dizin.
  • Daha sonra en üste sarımsakları irice kesip, dağıtın. Sosu için çok az sıvı yağ ile salçayı kavurun.
  • Hazır olunca üzerine et suyu varsa 1 çay bardağı et suyu yoksa sıcak su ekleyip yemeğin üzerine dökün.
  • Hazırladığınız tepsiyi, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 150 dereceye düşürüp 40 dakika kadar daha pişirin.

MasterChef masterchef son bölüm Masterchef Türkiye patlıcan kebabı malatya patlıcan kebabı tarifi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler