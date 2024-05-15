Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran, ablasının iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:40

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:40

"Kardeşlerim" dizisiyle şöhreti yakalayan Onur Seyit Yaran bu kez sosyal medyada adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun ablası, kardeşinin kendisine, eşine ve babasına psikolojik taciz uyguladığını dile getirdi.

"KARDEŞİM TARAFINDAN TACİZE UĞRUYORUM"

Yaran'ın ablası, paylaştığı videolarda "Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum. Sürekli bizi tehdit ediyor" diyen abla gözyaşları içinde "Senin doğmamış çocuğunu, kocanı … diyerek küfürler ediyor, silahlar gösteriyor bize, 'sizi öldürürüm' diyor" ifadelerini kullandı.

Ardından "Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diye bağıran abla, "Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş" dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası oyuncunun ablasının hesabından özür mesajı paylaşıldı.

Açıklamada, "Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için herkesten özür dilerim. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler" denildi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA

Tüm yaşananlar sonrası sessizliğini bozan Onur Seyit Yaran ise "Ablam psikolojik depresyon tedavisi sürecinde. Bu yüzden ona karşı bir hukuksal tepkim olmayacak. Bu konuda anlayışlarınızı bekler, anlayışınız için teşekkür ederim" sözleriyle bir açıklama yaptı.

"KARDEŞİMİN BU KADAR ÜNLÜ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLMİŞİM"

Özür mesajı sonrası bir video daha paylaşan Yaran'ın ablası, "Sanırım ben kardeşimin bu kadar ünlü olduğunun farkında değilmişim. Sonuçta o hala benim küçük kardeşim. Hiç beklemediğim kadar tepki geldi. Böyle bir şey yaptığım için çok üzgünüm. Çünkü gerçekten her abla kardeş arasında olabilecek bir şey bire bin katarak, ağlayarak video çektim. Başta kendi ailemden ve kardeşimden özür dilerim. Hiç böyle olmasını istemedim" şeklinde konuştu.