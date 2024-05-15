Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran, ablasının iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
Oyuncu Onur Seyit Yaran, ablasının hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yaran'ın ablası, kardeşinin kendisi ve ailesine psikolojik taciz uyguladığını iddia ederken; peş peşe yeni açıklamalar geldi.
"Kardeşlerim" dizisiyle şöhreti yakalayan Onur
Seyit Yaran bu kez sosyal medyada adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun ablası,
kardeşinin kendisine, eşine ve babasına psikolojik taciz uyguladığını dile
getirdi.
"KARDEŞİM TARAFINDAN TACİZE UĞRUYORUM"
Yaran'ın ablası, paylaştığı videolarda "Günlerdir
kardeşim tarafından tacize uğruyorum. Sürekli bizi tehdit ediyor" diyen
abla gözyaşları içinde "Senin doğmamış çocuğunu, kocanı … diyerek küfürler
ediyor, silahlar gösteriyor bize, 'sizi öldürürüm' diyor" ifadelerini
kullandı.
Ardından "Benim veya kocamın başına bir iş gelirse
sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diye bağıran abla,
"Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat
etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş" dedi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası oyuncunun ablasının hesabından özür mesajı paylaşıldı.
Açıklamada, "Kardeşimle olan
tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet
verdiğim için herkesten özür dilerim. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler"
denildi.
ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA
Tüm yaşananlar sonrası sessizliğini bozan Onur Seyit Yaran
ise "Ablam psikolojik depresyon tedavisi sürecinde. Bu yüzden ona karşı
bir hukuksal tepkim olmayacak. Bu konuda anlayışlarınızı bekler, anlayışınız
için teşekkür ederim" sözleriyle bir açıklama yaptı.
"KARDEŞİMİN BU KADAR ÜNLÜ OLDUĞUNUN FARKINDA
DEĞİLMİŞİM"
Özür mesajı sonrası bir video daha paylaşan Yaran'ın ablası, "Sanırım ben kardeşimin bu kadar ünlü olduğunun farkında değilmişim. Sonuçta o hala benim küçük kardeşim. Hiç beklemediğim kadar tepki geldi. Böyle bir şey yaptığım için çok üzgünüm. Çünkü gerçekten her abla kardeş arasında olabilecek bir şey bire bin katarak, ağlayarak video çektim. Başta kendi ailemden ve kardeşimden özür dilerim. Hiç böyle olmasını istemedim" şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide ekiyor
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme
- 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor
- 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
- ATV muhabirinin sorusuna sert yanıt
- 'Enflasyon zirveyi görecek'