Tek kişinin geliştirdiği kelime oyunu Wordle, milyonlarca dolara New York Times'a satıldı
ABD merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times, son günlerin popüler kelime oyunu Wordle’ı satın aldı. 80 yıllık pazar bulmacasıyla ünlü New York Times, satış fiyatı hakkında net açıklama yapmayarak 'altı rakamlı bir ücret' ifadelerini kullandı.
Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından Ekim ayında yazılan kelime oyunu Wordle, New York Times tarafından satın alındı. Oyun, oyuncuları altı tahminde beş harfli bir kelime bulacak şekilde bulmaca kareleri gibi tasarlandı. Oyunun NYT’a satılması konusunda açıklama yapan Josh Wardle “Bu (başarı) biraz yoğun olmadı desem yalan olur. Sonuçta tek bir kişiyim” ifadelerini kullandı.
Wardle “Wordle’ın yönetimini alıp ileriye taşımaları için New York Times ile anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan inanılmaz derece memnunum. Wordle'nin hikayesini takip ettiyseniz, NYT oyunlarının (bulmacaları) onun kökeninde büyük rol oynadığını bileceksiniz” dedi.
‘WORDLE’I EDİNMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ’
Bulmaca benzeri oyunlarının 2021 yılında 500 milyon kez oynandığını vurgulayan NYT açıklamasında “New York Times oyunları, 1942'de The Crossword'ün (Bulmacanın) piyasaya sürülmesinden bu yana bulmaca çözenleri büyüledi … özellikle bu endişeli zamanlarda - kültürel bir fenomen haline gelen canlandırıcı ve çılgınca popüler günlük kelime oyunu Wordle'ı edindiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
NEW YORK TIMES PAZAR BULMACASI
İkinci Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor'ın bombalanmasından sonra, bir New York Times editörü, savaş yorgunu okuyucularını rahatlatmak için gazetede bir bulmaca yayınlamaya karar verdi. İlk bulmaca 15 Şubat 1942 Pazar günü yayınlandı ve o günden itibaren okuyucular arasında popüler bir bulmaca oldu.
Günümüzde ise internet ortamına taşınan NYT Pazar bulmacası 300’den fazla medya şirketinde ve internet ortamında yayınlanmaya devam ediyor.
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