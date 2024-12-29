Yayınlanma: 29.12.2024 - 18:02

Güncelleme: 29.12.2024 - 18:02

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı "Zehra Güngör" karakteri ile tanınan Pelin Akil'in yaşamı merak ediliyor. Pelin Akil'in hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Pelin Akil kim, kaç yaşında, nereli? Pelin Akil hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil Altan 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

Pelin Akil ilk ve en çok konuşulan deneyimini 2007-2011 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı, 4 sezon ve 160 bölüm yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinden senaryo gereği ayrılmasının ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil oldu.

PELİN AKİL EVLİ Mİ?

Pelin Akil 2016 yılında Anıl Altan ile evlendi.

PELİN AKİL HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi

İstanbulname

Closer

Sersefil-Korkuyorum Sevgilim

Depo

Son 5 Yıl

Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller

PELİN AKİL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2013 - Ana - Hayat Kadını

2013 - Su ve Ateş - Nupelda

2015 - Saklı - Elif

2017 - Deli Aşk - Neşe

2017 - Damat Takımı - Sera - Doğa

2018 - Keşif - Semiha - Ahmet

2023 - Son Akşam Yemeği - Latife Hanım

PELİN AKİL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008-2011 - Arka Sıradakiler - Zehra Güngör

2012 - Kurt Kanunu - Ballı Naciye

2012, 2016 - Seksenler - Seçil

2012 - Suskunlar - Nisan

2013 - Osmanlı Tokadı - Irmak

2013 - İnadına Yaşamak - Sedef

2014 - Kızıl Elma - Zeynep Gevher

2014 - Aşktan Kaçılmaz - Yasemin

2015 - Ne Münasebet - Nil

2016 - Aile İşi - Müjde

2017-2019 - Çember - Ayşe Derinöz

2018 - Bittin Sen - Pelin

2020-2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Bahar Sincanlı

2021-2022 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - İsabel

2022-2023 - Ben Bu Cihana Sığmazam - Dr. Firuze Turan

2024 - Yalı Çapkını - Diyar