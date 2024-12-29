Pelin Akil kim, kaç yaşında, nereli? Pelin Akil hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Pelin Akil'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Pelin Akil kim, kaç yaşında, nereli? Pelin Akil hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı "Zehra Güngör" karakteri ile tanınan Pelin Akil'in yaşamı merak ediliyor. Pelin Akil'in hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Pelin Akil kim, kaç yaşında, nereli? Pelin Akil hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil Altan 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.
Pelin Akil ilk ve en çok konuşulan deneyimini 2007-2011 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı, 4 sezon ve 160 bölüm yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinden senaryo gereği ayrılmasının ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil oldu.
PELİN AKİL EVLİ Mİ?
Pelin Akil 2016 yılında Anıl Altan ile evlendi.
PELİN AKİL HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
Marika'nın Serveti
Rent Müzikali
Abim Geldi
İstanbulname
Closer
Sersefil-Korkuyorum Sevgilim
Depo
Son 5 Yıl
Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller
PELİN AKİL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2013 - Ana - Hayat Kadını
2013 - Su ve Ateş - Nupelda
2015 - Saklı - Elif
2017 - Deli Aşk - Neşe
2017 - Damat Takımı - Sera - Doğa
2018 - Keşif - Semiha - Ahmet
2023 - Son Akşam Yemeği - Latife Hanım
PELİN AKİL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008-2011 - Arka Sıradakiler - Zehra Güngör
2012 - Kurt Kanunu - Ballı Naciye
2012, 2016 - Seksenler - Seçil
2012 - Suskunlar - Nisan
2013 - Osmanlı Tokadı - Irmak
2013 - İnadına Yaşamak - Sedef
2014 - Kızıl Elma - Zeynep Gevher
2014 - Aşktan Kaçılmaz - Yasemin
2015 - Ne Münasebet - Nil
2016 - Aile İşi - Müjde
2017-2019 - Çember - Ayşe Derinöz
2018 - Bittin Sen - Pelin
2020-2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Bahar Sincanlı
2021-2022 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - İsabel
2022-2023 - Ben Bu Cihana Sığmazam - Dr. Firuze Turan
2024 - Yalı Çapkını - Diyar
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