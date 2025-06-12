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Kemal Can Parlak kimdir? "Kendine Müzisyen" takma adıyla bilinen Kemal Can Parlak neden gözaltına alındı? Kemal Can Parlak kaç yaşında, nereli?

Kemal Can Parlak kimdir? "Kendine Müzisyen" takma adıyla bilinen Kemal Can Parlak neden gözaltına alındı? Kemal Can Parlak kaç yaşında, nereli?

12.06.2025 14:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kemal Can Parlak kimdir?

Sosyal medyada "Kendine Müzisyen" lakabıyla bilinen Kemal Can Parlak, gözaltına alındı. Peki, Kemal Can Parlak kimdir? "Kendine Müzisyen" takma adıyla bilinen Kemal Can Parlak neden gözaltına alındı? Kemal Can Parlak kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya ve Twitch'te "Kendine Müzisyen" kullanıcı adıyla tanınan yayıncı Kemal Can Parlak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü KeyDrop soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Kemal Can Parlak kimdir? "Kendine Müzisyen" takma adıyla bilinen Kemal Can Parlak neden gözaltına alındı? Kemal Can Parlak kaç yaşında, nereli?


KEMAL CAN PARLAK KİMDİR?

Kemal Can Parlak, 15 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ses Mühendisliği alanında tamamlayarak, müzik ve yayıncılık kariyerine başladı. 

Dijital Dünyadaki Yükselişi

Dijital dünyada "Kendine Müzisyen" kullanıcı adıyla tanınan Parlak, Twitch, YouTube ve çeşitli sosyal medya platformlarında geniş bir izleyici kitlesine sahiptir. 

Müzik Kariyerinin Başlangıcı

Lise yıllarında bir müzik grubunda gitarist olarak görev alan Kemal Can Parlak, müziğe olan ilgisini genç yaşta ortaya koydu. Daha sonra sosyal medyada yayınladığı müzik cover videoları sayesinde dikkat çekmiş ve dijital platformlarda görünürlüğünü arttı.

KEMAL CAN PARLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kemal Can Parlak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KeyDrop soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

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