Kenan Doğulu'dan 'Beren Saat' itirafı: Aşık olduğu anı anlattı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:39

Bir dönem boşanmanın eşiğine geldikleri haberleriyle magazin gündemine gelen Kenan Doğulu ile Beren Saat, evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı. Her fırsatta eşine duyduğu aşktan bahseden Doğulu, oyuncu ile 13 yıllık ilişkisinden bahsetti.

2012'de tanıştığı Saat ile 29 Temmuz 2014 tarihinde Los Angeles şehrinde evlenen 50 yaşındaki müzisyen, Saba Tümer'in sunumuyla CNBC-e'de ekranlara gelen programa konuk oldu.

'BİRÇOK YÜZÜK ALDIM, ÖZEL YERLERDE VERDİM'

Evlilik teklifi sorusuna Doğulu, "Beren'e 4-5 kere evlenme teklif ettim. Birçok yüzük almıştım, o yüzükleri tek tek özel yerlerde takmaya karar verdim; bir sevdiğimiz beach'te, bir sevdiğimiz restoranda, bir sevdiğimiz şehirde. Bu yüzden evlenme teklifi serisi benimki" yanıtını verdi.

'YILBAŞI PARTİSİNDE GÖRÜNCE KİLİTLENDİM'

Usta sanatçı, Beren Saat ile tanışma hikayesi sorulunca, "2024'te 10'uncu senemizi kutladık. Evliliğimizin öncesinde de 2 senemiz var. Zaman çok çabuk geçiyor. İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve yaklaşık 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL İDARE EDİYORUZ'

Aynı evde 2 ünlünün olmasının zorluklarına da vurgu yapan Kenan Doğulu, "İyiyiz, mutluyuz. Çok zor 2 hayat; 2 ünlü aynı evin içinde. Değişik bir sürü karar mekanizması, sistem, paylaşım zorlukları vs. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.