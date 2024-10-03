Kenan İmirzalıoğlu en etkilendiği 'Ezel' sahnesini açıkladı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu katıldığı bir Youtube programında en etkilendiği Ezel sahnesini açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu en etkilendiği 'Ezel' sahnesini açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:27

Başrolünde yer aldığı Ezel dizisiyle televizyon tarihinin en çok konuşulan karakterlerinden birine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu katıldığı ‘Fenomen’ adlı Youtube programında dizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İmirzalıoğlu, Ezel'in bütün yaşadıklarından sonra güvendiği tek kişinin annesi olduğunu söyledi. 

Meliha ve Ezel sahnesinin en etkilendiği sahnelerden biri olduğunu belirten ünlü oyuncu "Ben buraya gelmeden evvel genel hatırlayayım diye izlerken annenin yüzük bulma sahnesinde bir baktım ağlıyorum" dedi.

Dizide Ezel'i en çok üzen ihanetin Kerpeten Ali'den geldiğini söyleyen İmirzalıoğlu, "En çok Kertepen Ali'nin ihaneti onu üzdü. Kertepen sokaktaki kavgayı, dürüstlüğü, alın terini öğrettiği ağabeyi. O ağabeyinin öğrettiklerinden tamamen satıp kardeşini satıyor olması onun için çok ağır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Kenan İmirzalıoğlu #ezel #dizi

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