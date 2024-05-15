Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:32

Güncelleme: 15.05.2024 - 20:32

TMC Film’in patronu Erol Avcı‘nın hayata geçireceği Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynayacağı Yavuz Turgul imzalı dizi heyecan yaratmıştı. Titizlikle hazırlanan dizinin kod adı "Ayrılık Da Sevdaya Dahil"

Senaryo ve cast çalışmaları devam eden diziyi sinemamızın duayen yönetmeni Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’le beraber kaleme alıyor.

NETFLİX'TE YAYIMLANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, büyük merakla beklenen dizi Netflix‘te seyirciyle buluşacak. Yönetmeni önümüzdeki günlerde belli olacak.

“Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinin ekim ayında sete çıkması planlanıyor.



