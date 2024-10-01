Kenan İmirzalıoğlu'ndan yıllar sonra gelen 'Ezel' itirafı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:08

Güncelleme: 01.10.2024 - 17:08

Acı Hayat, Alacakaranlık, Alef, Deli Yürek, Ezel, Fatih, Karadayı gibi çok konuşulan dizilere imza atan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, katıldığı bir programda çarpıcı ve daha önce duyulmayan açıklamalarda bulundu.

İmirzalıoğlu, yayınlandığı dönem tüm Türkiye'yi televizyon ekranına kilitleyen, üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen tekrar tekrar izlenen, sosyal medyada birçok akıma ve içeriğe yön veren Ezel dizisine ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

KENAN İMİRZALIOĞLU NASIL 'EZEL' OLDU?

Diziye ismini veren ana karakter 'Ezel' rolünü nasıl aldığını anlatan İmirzalıoğlu, dizi proje aşamasındayken askerde olduğu için yapımcının başka biriyle yola devam etme kararı verdiğini açıkladı.

İmirzalıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ezel aslında o dönemde ben askerdeydim. İletişime geçiyorlar. Fakat benim askerde olduğumu öğreniyorlar. ‘O zaman ne olacak bir sene bekleyemeyiz, bari başka bir oyuncuyla yola devam edelim’ diyorlar. Fakat içlerine sinmiyor sonra tekrar beni beklemeye karar veriyorlar. Ben askerden geliyorum. O sırada okumuş bir arkadaşım bana söylemişti ‘İlla oku bu projeyi çok enteresan’ diye! Okudum ve senaryoyu çok beğendim. Yapımcıya okudum senaryoyu senden haber bekliyorum dedim. ‘O da mayısa kadar bana süre ver’ dedi. Ve oldu başladım."