Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı

Camdaki Kız dizisinde rol alan Enis Arıkan ikinci defa koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2021 Pazar, 09:37
Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı
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Geçen aylarda koronavirüse yakalanan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından ikinci kez Covid-19 olduğunu duyurdu. 

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü isim, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.

Arıkan, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.


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