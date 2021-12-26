Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı

26 Aralık 2021 Pazar, 09:37

Geçen aylarda koronavirüse yakalanan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından ikinci kez Covid-19 olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü isim, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.



Arıkan, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.