Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı
Camdaki Kız dizisinde rol alan Enis Arıkan ikinci defa koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Geçen aylarda koronavirüse yakalanan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından ikinci kez Covid-19 olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü isim, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.
Arıkan, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.
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