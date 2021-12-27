Bahar Şahin ikinci kez koronavirüse yakalandı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:51

'Camdaki Kız’ dizisinde oynayan Enis Arıkan geçen gün ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Arıkan’ın ardından bir kötü haber de Bahar Şahin’den geldi.

Oyuncu Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçen yıl da virüse yakalandığını söyleyen oyuncu, haberi Instagram hesabından duyurdu.

Belirtileri nedeniyle gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşan Şahin paylaşımına “Nur topu gibi Covid olabilir dendi” notunu düştü.