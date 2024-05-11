Kenan İmirzalıoğlu 'o soru' karşısında gülme krizine girdi

Kim Milyoner Olmak İster? programının son bölümünde sorulan bir soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu gülme krizine soktu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 19:47
Kenan İmirzalıoğlu 'o soru' karşısında gülme krizine girdi
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Soru karşısında gülme krizine giren İmirzalıoğlu, kendisini tutamayarak yarışmacıya dönüp "Lütfen kusura bakmayın" dedi.

O anlarda, yarışmacıya yöneltilen soru ise şöyleydi:

"KUSURA BAKMAYIN LÜTFEN"

"Oyuncak plastik tavukların komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz 'Don't Speak' adlı şarkının orijinali, No Doubt grubunun da solisti olan hangi şarkıcıya aittir?"

Şıklarda ise Britney Spears, Christina Aguilera, Gwen Stefani ve Dua Lipa yer alıyordu.

Yarışmacının doğru cevabı vermesine rağmen, İmirzalıoğlu'nun gülmesi dinmedi. Gösterdiği samimi tepkilerle izleyicilere keyifli anlar yaşatan sunucu, gülmesini zorlukla bastırarak yarışmacıya yönelip, "Kusura bakmayın lütfen" dedi.

Sosyal medyada da hızla yayılan bu komik anlar kısa sürede gündem oldu.


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