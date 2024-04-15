Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti

'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı stüdyoyu terk etti. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı geri çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:16
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ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirciyle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster?" programının son bölümü, yarışmacıların ve izleyicilerin unutamayacağı anlara sahne oldu. Yarışmacılardan 25 yaşındaki Yağmur Ateş, geceye damgasını vurdu.

Programda ilerleyen Ateş, bir soruda yarı yarıya joker hakkını kullanarak iki şıkkı elemişti. Ancak kalan seçenekler arasından yanlış olanı işaretleyince elenmek zorunda kaldı. Bu durumu tebessümle karşılayan Ateş, "Teşekkür ederim" diyerek stüdyodan ayrıldı.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya "Gidiyor musun?" şeklindeki esprili sözleri ise stüdyoda kahkahalara neden oldu. İmirzalıoğlu yarışmacıdan geri gelerek veda konuşması yapmasını istedi, yarışmacı geri gelerek konuştu ve ödülünü aldı.


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