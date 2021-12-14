Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca aynı dizide buluşuyor

14 Aralık 2021 Salı, 14:23

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk iki tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan ve başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

'İMİRZALIOĞLU VE KAYNARCA' YALNIZ KURT'A GELİYOR İDDİASI

Son olarak Kurtlar Vadisi'nde Çakır rolüne hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca ile Deli Yürek dizisinde Yusuf Miroğlu karakterini canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun Yalnız Kurt dizisinde bir araya geleceği iddia edildi.

Haber Global'de yer alan habere göre; Kaynarca ve İmirzalıoğlu'nun aynı dizide bir araya geleceği iddiası televizyon kulislerini sallarken çıkan iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Golyat isimli bir küresel güce karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.