Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' açıklaması
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağı iddialarına ilişkin konuştu. Kaynarca, "Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz" dedi.
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın, fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri sektörde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor. Kaynarca’nın yıllar önce canlandırdığı bu karakter üzerine hala sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşanıyor.
Son dönemde Oktay Kaynarca’nın yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağına dair haberin dolaşması üzerine, ünlü oyuncudan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
Magazin Burada’nın haberine göre; Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi:
“Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.”
Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.
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