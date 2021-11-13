Kim Milyoner Olmak İster'de "Yeşilçam" sorusuna Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan cevap

13 Kasım 2021 Cumartesi, 13:59

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Yarışmanın son bölümünde Yeşilçam ile ilgili sorulan soru gündem oldu.

Milyoner'in son bölümünde Yeşilçam ile ilgili sorulan "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusuna yarışamacının cevabı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

3 şık arasında kalan yarışmacı doğru cevabın Erol Taş olduğunu düşündüğünü belirtti. Yarışmacı, soruyu yanıtlamayarak yarışmadan çekildi. Sorunun doğru yanıtı ise Nubar Terziyan'dı.