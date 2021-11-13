Kim Milyoner Olmak İster'de "Yeşilçam" sorusuna Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan cevap
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yeşilçam'ın 'kötü adam'ları gündem oldu. Yarışmadan çekilen kadın yarışmacının Erol Taş cevabını duyan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun şaşkınlığı ise dikkat çekti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Yarışmanın son bölümünde Yeşilçam ile ilgili sorulan soru gündem oldu.
Milyoner'in son bölümünde Yeşilçam ile ilgili sorulan "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusuna yarışamacının cevabı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.
3 şık arasında kalan yarışmacı doğru cevabın Erol Taş olduğunu düşündüğünü belirtti. Yarışmacı, soruyu yanıtlamayarak yarışmadan çekildi. Sorunun doğru yanıtı ise Nubar Terziyan'dı.
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