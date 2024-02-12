Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun konuşması gündem oldu

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:55

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:05

Pazar akşamları ATV'de izleyiciler ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı yarışmanın son bölümündeki 300 bin TL değerindeki soru Filistin ile ilgiliydi.

1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattığı toplam arazinin Filistin topraklarının yüzde kaçı olduğunun sorulduğu soruda yarışmacı çekilme kararı aldı.

"DÜNYA HALKLARI BU İŞE KARŞI ÇIKIYOR"

Sorunun doğru cevabının ardından Filistin ile ilgili konuşma yapan Kenan İmirzalıoğlu, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

İmirzalıoğlu'nun sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İmirzalıoğlu, "Dünya halkları bu işe karşı çıkıyor. Umarım savaş bir an evvel son bulur" dedi.