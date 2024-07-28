Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:11

Güncelleme: 28.07.2024 - 16:11

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Hekimoğlu’nun vefat haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya platformu X’ten duyurdu. Peki, Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu neden öldü? Salahsun Hekimoğlu dizileri

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

SALAHSUN HEKİMOĞLU DİZİLERİ

1988’den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yapan Hekimoğlu, oyunculuğa 2003 yılında “Hayat Bilgisi” dizisinde rol alarak başladı. “Sıla”, “Savcının Karısı”, “Sağır Oda”, “Derin Devlet”, “Osmanlı Kıyam”, “Kurtlar Vadisi”, “Kurt Kanunu”, “Kollama”, “Kırık Kanatlar”, “Kavak Yelleri”, “Hırsız Polis”, “Haziran Gecesi”, “Dudaktan Kalbe”, “Diriliş”, “Bedel”, “Asi”, “Arka Sokaklar”, “Acı Hayat” dizilerinde rol aldı. 2017’de ekranlara gelen “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Sadrazam Halil Paşa karakterini canlandırdı.