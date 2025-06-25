Keneler lyme hastalığına sebep oluyor! Uzman az, fark edilmeden ilerliyor...

Trabzon Kent Konseyi tarafından Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve paydaşların destekleriyle 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu' ikinci günde de sürdürüldü. Çok sayıda davetlinin katıldığı sempozyumda, alanında uzman bilim insanları, küresel iklim değişikliği, orman yangınları, buzullar, ekosistem, mikroplastik üzerine deneyimlerini paylaşarak, geniş yelpazede çeşitli paneller gerçekleştirdi.

'SICAKLIK ARTIKÇA SALGIN HASTALIKLAR ARTIYOR'

İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, artan sıcaklıklara bağlı olarak salgın hastalıkların artığını ifade ederek, "Ozon gazı için en iyi ağaç, Türk fındığıymış, literatürde böyle geçiyor. Burada ağaç dikerken süslü püslü ağaçlar yerine faydalı ağaçlar dikin. Sıcaklık artıkça salgın hastalıklar artıyor. Burnumuzun vazifesi, dışarıdaki havanın sıcaklığını ve nemi akciğere göre ayarlamak. Hava sıcaklığı, bu sıcaklığa yaklaştığı zaman buruna gerek kalmıyor. Afrika'ya gidin, burunlar küçüktür. Çünkü uzun bir burna ihtiyaç yok. Yeni tropikal hastalıklar türüyor. Kene bile evrim geçirdi. Kene müthiş bir hayvandır. İnceleseniz, hayran kalırsınız. Akşam toprağın altına iniyor, gündüz güneşle birlikte en tepeye çıkıyor ve karbondioksit ölçüyor. Belli bir mesafeye atlayarak, bir canlının üzerine atlıyor ve hayatına devam ediyor. Keneler, Lyme hastalığı ya da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden oluyor. Lyme hastalığına yakalanırsanız, doktor bulamıyorsunuz. Türkiye'de bu konuda uzman çok az" diye konuştu.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, genellikle enfekte kenelerin ısırmasıyla bulaşan ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Borrelia burgdorferi adlı bakteri nedeniyle ortaya çıkan bu hastalık, ilk olarak 1975 yılında ABD'nin Connecticut eyaletindeki Lyme kasabasında tanımlandığı için bu isimle anılıyor.

İLK BELİRTİ: HALKA ŞEKLİNDE KIZARIKLIK

Hastalığın en bilinen erken belirtisi, kene ısırığının çevresinde oluşan, hedef tahtasını andıran halka şeklinde kızarıklıktır. Bunun yanı sıra yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları da ilk haftalarda görülebilir. Tedavi edilmezse kalp ritim bozuklukları, sinir sistemi sorunları ve kalıcı eklem rahatsızlıklarına neden olabilir.





UZMAN SIKINTISI VAR

Türkiye’de tanı ve tedavisi konusunda uzman sayısı oldukça sınırlı olan Lyme hastalığı, kimi zaman diğer hastalıklarla karıştırılabiliyor. Bu durum, teşhisin gecikmesine ve hastalığın ilerlemesine yol açabiliyor.

KORUNMA YOLLARI

Lyme hastalığından korunmak için özellikle yaz aylarında doğa yürüyüşlerinde uzun kollu kıyafetler giymek, açık alanlardan döndükten sonra vücudu detaylı kontrol etmek ve kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durmak büyük önem taşıyor. Erken fark edilen kene ısırıklarında, sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşıyor.



