Keneye karşı doğal koruma arayışı: İşte en çok tercih edilen yağlar

Kene vakalarının arttığı dönemlerde vatandaşlar korunma yöntemlerini araştırıyor. Kimyasal içerikli kovucuların yanı sıra bazı doğal yağların da keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, doğal yağların tek başına tam koruma sağlamadığını ve ek önlemlerle birlikte kullanılması gerektiğini vurguluyor. Peki kenelere karşı hangi doğal yağlar kullanılabilir ve ne kadar etkilidir?

DOĞAL YAĞLAR KENELERİ UZAKLAŞTIRABİLİR Mİ?

Bazı bitkisel uçucu yağların güçlü kokuları nedeniyle keneler üzerinde uzaklaştırıcı etki gösterebildiği düşünülüyor. Araştırmalar, belirli yağların kenelerin insan veya hayvanlara tutunma olasılığını azaltabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu ürünlerin etkisi, onaylı kene kovucular kadar uzun süreli ve güçlü olmayabiliyor.

Uzmanlar, doğal yağların destekleyici bir yöntem olarak değerlendirilebileceğini ancak kene riskinin yüksek olduğu alanlarda tek başına yeterli görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Lavanta yağı

Lavanta yağı, hoş kokusunun yanı sıra böcek ve kene uzaklaştırıcı özellikleriyle de biliniyor. Bazı çalışmalar, lavanta yağının kenelerin belirli türleri üzerinde caydırıcı etki gösterebildiğini ortaya koyuyor.

Ancak etkisinin kısa süreli olması nedeniyle sık aralıklarla yenilenmesi gerekebiliyor.

Okaliptüs yağı

Okaliptüs yağı, özellikle böcek kovucu ürünlerde yaygın olarak kullanılan doğal içerikler arasında yer alıyor. Güçlü aroması sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, okaliptüs yağının doğrudan cilde uygulanmaması ve taşıyıcı yağlarla seyreltilerek kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Çay ağacı yağı

Antiseptik özellikleriyle tanınan çay ağacı yağı, kene ve diğer bazı parazit türlerine karşı da kullanılabiliyor. Güçlü kokusu nedeniyle kenelerin yaklaşmasını engelleyebileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte hassas ciltlerde tahrişe neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Nane yağı

Keskin kokusuyla bilinen nane yağı, çeşitli böcek türlerine karşı doğal bir kovucu olarak öne çıkıyor. Bazı kullanıcılar tarafından kene riskine karşı tercih edilse de etkinliğine ilişkin bilimsel veriler sınırlı bulunuyor.

Limon otu yağı

Limon otu yağı, böcek kovucu özellikleri nedeniyle doğal koruma yöntemleri arasında sıkça yer alıyor. İçeriğindeki bazı bileşenlerin keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Özellikle açık hava etkinlikleri öncesinde tercih edilen yağlar arasında bulunuyor.

DOĞAL YAĞLAR KULLANILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doğal yağların büyük bölümü yoğun konsantrasyona sahiptir. Bu nedenle doğrudan cilde uygulanmaları alerjik reaksiyonlara veya tahrişe neden olabilir. Kullanım öncesinde küçük bir bölgede test yapılması önerilir.

Ayrıca çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması tavsiye edilir.

KENEDEN KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLLARI

Uzmanlara göre keneden korunmada en etkili yöntemler şunlardır: