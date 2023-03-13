Nobel ödüllü Kenzaburo Oe kimdir, nereli? Kenzaburo Oe neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:48

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:48

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Japon yazar Kenzaburo Oe, 88 yaşında hayatını kaybetti. Japon Edebiyatı'ndan önemli bir konuma sahip olan yazarın öldüğü yayıncısı tarafından duyuruldu. Kenzaburo Oe'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KENZABURO OE KİMDİR?

Kenzaburo Oe, 31 Ocak 1935'te Japonya'nın Ehime eyaletine bağlı Ose köyünde doğdu. Japonya'nın en prestijli üniversitesi olan Tokyo Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı eğitimi gördü. Türkiye'de özellikle Kişisel Bir Sorun eseri ile tanınan yazar, Japonya'nın gelmiş geçmiş en güçlü sosyal ve politik eleştirel yaklaşımını roman dünyasına taşıyarak Japon edebiyatında kendine özgü bir yer edindi. Onun bu özelliğini yansıtan entelektüel niteliği yüksek romanları ona 1994 yılında Nobel Edebiyat ödülünü getirdi.

Oe, savaşçı sınıf kökenli olup geleneklerine bağlı bir taşra ailesinde yetiştirildi. Yaşıtı Japon çocuklarının çoğu gibi Oe de, Japonya’nın müttefik güçlere yenildiğini ve teslim olduğunu, II. Dünya Savaşı’nın bittiğini radyoda imparator Hirohito’nun kendi ağzından duyuşuna kadar İmparator’un yaşayan bir Tanrı olduğuna inandı. Ancak İmparator’un kendisi gibi bir insan olduğunu öğrenen Oe, dünya algısını sonsuza dek değiştiren kayboluş ve yıkım duygusunu yaşadı. Babasının erken ölümü, II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilmesi ve son olarak da oğlu Hikari’nin beyin fıtığı nedeniyle engelli olarak doğması Oe’nin hem kişisel hem de edebiyat hayatındaki en etkili olaylar oldu. Eserlerinde Sartre, Mailer, Faulkner, Melville, William Blake, William Butler Yeats, Charles Dickens, Fyodor Dostoyevsky, Miguel de Cervantes, Dante ve Chi-ha gibi çeşitli yazarları birleştirdi.

KENZABURO OE'NIN BAŞLICA YAPITLARI

Shiiku (Kurbanı Beslemek) (1957)

Kişisel Bir Sorun (1964)

Man'en gan'nen no futtoboru (Sessiz Çığlık) (1967)

Warera no kyoki wo ikinobiru michi wo oshieyo (Delilikten Kurtar Bizi) (1969)

Atarashii hito yo, mezameyo (Ayağa Kalk Genç Adam) (1983)

KENZABURO OE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Nobel ödüllü yazarın ölüm sebebinin yaşlılığa bağlı nedenler olduğu belirtildi.

KENZABURO OE'NIN ÖZEL YAŞAMI

Yukari Oe'yle evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu.