Pablo Neruda kimdir? Pablo Neruda ne zaman, nasıl öldü?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:05

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:05

Nobel Ödülü sahibi sosyalist şair Pablo Neruda'nın bir aile üyesinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, adli tıp uzmanları şairin yaklaşık 50 yıl önce zehirlenerek öldüğünü tespit etti.



PABLO NERUDA KİMDİR?



Pablo Neruda, 12 Temmuz 1904 tarihinde Şili'de demiryolu işçisi bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 3 yaşındayken yerel "La Mañana" gazetesindeki bazı makalelerle katkıda bulunmaya başladı. 1920'de "Selva Austral" isimli edebiyat dergisinde "Pablo Neruda" adıyla yazmaya başladı. İlk kitabı Crepusculario 1923 yılında yayınladı. Sonraki sene şairin en tanınmış ve pek çok dile çevrilmiş olan eserlerinden Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı (Veinte poemas de amor y una canción desesperada) basıldı. Edebi çalışmalarına devam ederken, bir yandan da Santiago'daki Şili Üniversitesi'nde Fransızca ve pedagoji okudu. 1927-1935 arası hükümetin elçisi oldu ve Burma, Seylan, Java, Singapur, Buenos Aires, Barselona ve Madrid'te görev yaptı. 1943'te Şili'ye dönen Neruda, 1945'te senatör seçildi ve Şili Komünist Partisi'ne katıldı. 1947'de Başkan González Videla'nın grevdeki madencilere yönelik baskıcı protestolarını protesto ettiği için, 2 yıl boyunca kendi ülkesinde kaçak yaşadı. 1949'da yurt dışına çıktı ve 1952'ye kadar çeşitli ülkelerde bulundu. Bu dönemde yazdığı eserler politik aktivitelerinin damgasını taşır.

1970 yılında Şili başkanlığına aday gösterilmiş, ancak daha sonra başkan seçilen Salvador Allende'yi desteklemiştir. Allende seçilince Neruda'yı Şili'nin Fransa elçisi olarak görevlendirdi. 1971 yılında edebiyat dalında Nobel Ödülü aldı. 1972 yılında sağlık sorunları nedeniyle elçilik görevini bırakarak Şili'ye döndü. Nâzım Hikmet adına Barış Ödülü almıştır.

PABLO NERUDA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Prostat kanseri olan 69 yaşındaki Neruda, Şili'de 11 Eylül 1973'te Başkan Salvador Allende'yi deviren ve General Augusto Pinochet'yi iktidara getiren darbenin ardından yaşanan kaos sırasında öldü Neruda'nın cesedi 2013 yılında ölüm nedeninin belirlenmesi için mezardan çıkarılmış ancak yapılan testlerde kemiklerinde herhangi bir toksik madde ya da zehire rastlanmamıştı. Ailesi ve şoförü daha fazla soruşturma talep etti.

2015 yılında Şili hükümeti Neruda'nın ölümünden "üçüncü bir tarafın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel" olduğunu söyledi. Neruda geçen yıl Pasifik Kıyısı'na bakan evine yeniden gömüldü.

2017 yılında uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip Neruda'nın kanser ya da yetersiz beslenmeden ölmediğini tespit ederek resmi ölüm nedenini reddetti ancak neden öldüğünü söylemedi..

Neruda'nın yeğeni Rodolfo Reyes tarafından yapılan açıklama, dünyada yankı uyandırdı. Resmi görüş, Neruda'nın uzun süredir prostat kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğü yönündeydi, ancak şairin şoförü onlarca yıldır zehirlendiğini savunuyordu.



