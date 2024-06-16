Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:03

Güncelleme: 16.06.2024 - 17:03

Sağlıklı, parlak ve canlı saçlar herkesin arzuladığı bir şeydir. Ancak, zaman zaman karşılaşılan bazı problemler bu isteğin önüne geçebilir. En yaygın saç problemlerinden biri de kepektir. Kepek, saç derisinin dökülerek saç yüzeyinde belirgin ve görünür hale gelmesiyle ortaya çıkan bir sorundur. Her beş kişiden birinde görülen bu sorun, oldukça yaygın bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, kepeklerden arınmanızı sağlayacak doğal yollar nelerdir? İşte kepeklerden kurtulmanızı sağlayacak 9 doğal çözüm...

KEPEKLERDEN KURTULMANIZI SAĞLAYACAK 9 DOĞAL ÇÖZÜM

1. Sirkeli su ile durulama:

Kepek sorununu çözmek için sirkeli suyla durulama etkili bir yöntemdir. Elma ya da üzüm sirkesi fark etmeksizin kullanabilirsiniz. Bir kabın içine ılık su doldurun, ardından içine sirke ekleyip karıştırın. Saçlarınızı yıkayıp duruladıktan sonra bu sirkeli suyla durulayın. Saçlarınız kuruduğunda sirke kokusu kalmaz. Ancak, isterseniz sirkeli suyun ardından duru suyla da durulama yapabilirsiniz.

2. Zeytinyağı uygulaması:

Zeytinyağı, saç ve saç derisi sağlığı için sıkça kullanılır. Zeytinyağını uyumadan önce ya da uzun saatler evde kalabileceğiniz bir günün erken saatlerinde saçlarınıza uygulayın. Saçlarınızı streç film ya da duş bonesiyle sararak en az 4 saat bekleyin, ardından durulayın. Bu yöntem, saç derisinin kuruması nedeniyle oluşan kepek sorununu çözebilir.

3. Şampuanınıza bitkisel yağlar ekleyin:

Kepek sorununu çözmek için kullandığınız şampuanın içeriklerine dikkat edin. Sülfat ve paraben içermeyen, organik ya da bitkisel malzemeler içeren şampuanlar tercih edin. Şampuanınıza 20 damla nane, biberiye ya da lavanta yağı ekleyerek kullanmaya başlayın. Bu bitkisel yağlar kepek sorununu hafifletebilir. Ayrıca okaliptüs yağı da kepeğe karşı etkilidir.

4. Yoğurt uygulaması:

Yoğurt, saç sağlığına olumlu etkileri olan bir besindir. Duşa girmeden önce bir kase yoğurdu çırpın ve saçlarınızı yıkayıp duruladıktan sonra saç diplerinize uygulayın. 10-15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Bu yöntemi haftada bir kez uygulayarak kepeklerin azaldığını görebilirsiniz.

5. Karbonat ile temizlik:

Karbonat, saç temizliği için de kullanılabilir. Şampuanınıza 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin veya saçlarınızı yıkayıp duruladıktan sonra saç derinize 1 tatlı kaşığı karbonat uygulayın. Parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın ve ardından saçınızı durulayın.

6. Çam terebentin yağı:

Çam terebentin yağı, saçlarınızı kepekten arındırmanın yanı sıra genel olarak daha güçlü hale getirir. Kuru saç diplerinize bu yağı uygulayın ve en az 2 saat bekleyin. Saçlarınızı streç film ya da duş bonesiyle sararak bekletmek daha etkili olabilir. Ardından saçlarınızı yıkayıp durulayın.

7. Aloe vera jeli:

Aloe vera bitkisinin yaprağından elde edilen jel, kepek sorununu çözmede etkilidir. Bu jeli saç diplerinize uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra duru suyla yıkayın. Kepek sorununuz ciddi boyutlardaysa, jeli şampuanınıza da ekleyebilirsiniz.

8. Hindistan cevizi yağı:

Hindistan cevizi yağı, saç sağlığına birçok fayda sağlar. Saç diplerinize bu yağı uygulayın ve parmak uçlarınızla masaj yapın. Bir süre bekledikten sonra saçlarınızı yıkayıp durulayın. Bu yöntem, saç derinizin nemlenmesini sağlayarak kepeklerden kurtulmanıza yardımcı olur.

9. Stresten uzak durun:

Sinir ve stres, kepek sorununu tetikleyebilir. Kendinizi stresten uzak tutarak ve sinirlerinizi yatıştıracak yiyecek ve içecekler tüketerek kepek sorununun önüne geçebilirsiniz.