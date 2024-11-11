Kerem Alışık, Evrim Alasya ile yaşadığı ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:18

"Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununda birlikte rol alan Evrim Alasya ve Kerem Alışık’ın aşk yaşadığı iddiaları doğrulandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya ile Alışık, ilk kez Caddebostan sahilinde el ele görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne serdi.

İlişkilerini gizlemeyen ikili, ardından Paris'e giderek İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Muhabir Online'ın haberine göre, Kerem Alışık, ilişkisi hakkında ilk kez konuşarak, "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, konuşmaya gerek yok, durum ortada" ifadelerini kullandı.