Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor
“Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın gerçek hayatta da sevgili olduğu iddia edildi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolüyle yer alan Evrim Alasya'nın gerçek aşkı ortaya çıktı. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Evrim Alasya ile Kerem Alışık havalimanında görüntülendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birlikte tiyatro oyununda yer alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık cephesinden de aşk haberi geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolüyle yer alan Evrim Alasya, bu sezon “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda karşılıklı oynadığı Kerem Alışık’la sevgili oldu.
Etiketler: #Evrim Alasya #Kerem Alışık
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