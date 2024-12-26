Kerem Alışık’tan babası Sadri Alışık hakkında duygusal itiraflar: 'Sert bir adamdı'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:12

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:12

Usta oyuncu Kerem Alışık, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Babası Sadri Alışık, annesi Çolpan İlhan ve dayısı Atilla İlhan gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin gölgesinde büyümenin zorluklarını ve bilinmeyen yönlerini anlattı.

"ANNEMLE BABAMIN GÖLGESİNDE KALMAMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan ve dayısının Atilla İlhan olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Alışık, bu durumun bir o kadar da mücadele gerektirdiğini belirtti. Alışık, “Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun. Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. İyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler. Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Gölgede kalanın gölgesi olmaz, bu yüzden hep daha çok çabaladım” dedi.







Candaş Tolga Işık’ın, “Çok başarılı adamların oğulları genelde başarısız olur ama siz bir istisnasınız. Bunu nasıl başardınız?” sorusuna ise Alışık, “Bu biraz aileden öğrendiğim bir şey. Daha küçük yaşta annem ve babam sayesinde çalışmanın önemini anladım. Bizim evimiz bir konservatuvardı. Mesleğin derinliklerini ve hayatta kendi başıma durmayı orada öğrendim” yanıtını verdi.

Kerem Alışık, ailesinden dolayı kendisine hep engeller çıktığını ve zengin çocuğu mantığıyla büyümediğini söyledi. “Varlık içinde yoklukla, sokakta büyüdüm” diyen Alışık, sabır ve umut etmenin hayatındaki önemine değindi.

"BABAM SERT VE DİSİPLİNLİ BİR ADAMDI"

Babasını sert, disiplinli ve otoriter bir figür olarak tanımlayan Alışık, “Annem önüme muz, elma, portakal koyardı. Babam ‘Ne yapıyorsun? Birini koy tabağa, ne bulursa onu yiyecek’ derdi. Böyle hayatın gerçeğiyle büyüyünce çok şey öğreniyorsunuz” dedi.

Kerem Alışık, hayatındaki en büyük pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:



"Benim babama sanatımla dokunamamam, babamın sanatımı görememesi içimde yara. Bu, hayatımdaki en büyük keşkemdir."







ARİF V 216’DA BABASINA VEDA

Kerem Alışık, Arif V 216 filmindeki baba-oğul vedalaşma sahnesinin kendisi için duygusal bir an olduğunu belirtti. Alışık, sahneye dair yaşadıklarını şöyle anlattı: “Cem Yılmaz sahneyi çok güzel yazmıştı ama helalleşme sahnesi yoktu. Ben, Cem’e böyle bir sahne ekleyelim dedim. Çekim sırasında Mert’i babama çok benzettim ve sürekli gözlerim doldu. Çekimi defalarca durdurmak zorunda kaldık. Çok zordu ama çok güzeldi.”