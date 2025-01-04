Kerem Bürsin'den çarpıcı açıklama: 'Demode bir aşığım'

Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 04.01.2025 - 11:02

NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu.



Bürsin, hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunurken, son olarak birlikte rol aldıkları Şımarık filmi hakkında da konuştu.

"GENÇLERE YÖNELİK OLMASI BENİ HEYECANLANDIRDI"



Programda Taylan, Bürsin’e Şımarık filmiyle ilgili düşüncelerini sordu. Bürsin, “Çok hoştu. Gençlere yönelik bir şey olması da beni çok heyecanlandırıyor. Eğlenceli ve tadında oldu” yanıtını verdi.



Taylan’ın “Demode bir aşık mısın?” sorusuna ise Bürsin, esprili bir şekilde şu yanıtı verdi:



“Çok demodeyim. Aşırı. Yanlış anlaşılacak derece demode bir aşığım. Tembel. Mektup yazmışım filan. Salonun ortasında piknik yapmaya çalışan falan, öyle saçma şeyler...”







"AŞKI TÜKETİLEBİLİR BİR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRDÜK"



Aşka dair düşüncelerini paylaşan Bürsin, aşkın günümüzde anlamını yitirdiğini dile getirdi:



“Gerçekten aşık olmak için şanslı bir insan olman lazım. Bu kadar şansa bir şey olmasa bence dünya bu konuda bu kadar başarısız olmazdı. Aşk, o kadar tüketilmiş bir kelime ve kavram oldu ki... Aşk önemli bir şey. Ama aşkı satın alabileceğin bir ürün haline getirdik.”







Birlikte büyüdüğü arkadaşının ölümünden bahseden Bürsin, bu olayın hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi:



“Arkadaşımın ölümü Türkiye’ye gelme sebebim oldu. Askere gitmem lazımdı. Gitmek istedim. Ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Kimseyi tanımıyordum, dili doğru düzgün konuşamıyordum. Kaybolmak istedim.”

YAZMAYA NASIL BAŞLADI?



Bürsin, yazma serüvenine lise yıllarında günlük tutarak başladığını ifade etti:



“Hep bir defterim vardı. Lisede başlamışımdır, romantik bir şey olarak görüyordum. Genç yaşta başladı böyle deftere yazmak ama hikaye değil, günlük. Hikayeler ve senaryolar ise üniversitede başladı. Bir film okuluna gittim.”