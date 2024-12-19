Melisa Tapan ile ilişkisi gündem olmuştu... Kerem Bürsin'den babalık itirafı: Acaba çok mu yaşlıyım?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:57

Güncelleme: 19.12.2024 - 16:57

Son olarak Şımarık adlı filmde başrol oynayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir süredir Melisa Tapan ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. İlişkilerini basından uzak tutmayı tercih eden çift, aşk hayatlarıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

"BABA OLMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"



Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın programına konuk oldu ve baba olma hakkında soruları yanıtladı. 37 yaşındaki oyuncu, "İster istemez insan düşünüyor tabii. Ama bazen 'Acaba çok mu yaşlıyım, geçti mi?' diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya, kısmet. Çok da illa böyle olsun, şöyle olsun demiyorum. Şanslıysam herhalde olur ama şunun da bilincindeyim. Her konuda hepimiz şanslı olmayabiliriz" dedi.

Bürsin, baba olma düşüncesine duyduğu isteği ve endişelerini samimi bir şekilde dile getirirken, "Şanslıysam olur" diyerek hayatın getireceği her duruma açık olduğunu belirtti.







İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU



Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile ilişkisinin nasıl gittiğine dair de açıklamalarda bulundu. Çiftin mutluluğunu dile getiren oyuncu, "Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz, özel hayatı özel olduğu için çok konuşmak istemiyorum. İnşallah herkes mutlu olsun. Mutlu olmak önemli. İyiyim, mutluyum. Allah’a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Yakın zamanda sizi yan yana görebilecek miyiz?" sorusuna ise "İnşallah, şimdilerde yoğun bir süreçten geçiyoruz" diyerek cevap verdi.

"GENÇ BABA OLMAYI İSTİYORDUM"



Kerem Bürsin, 2021 yılında verdiği bir röportajda ise baba olma hayalini daha genç yaşlarda kurduğunu belirtmişti. "Var ama galiba yaşlandım gibi hissediyorum çünkü ben hep genç baba olmayı istiyordum. Hem istiyorum hem de büyük bir sorumluluk" şeklinde konuşmuştu.







MELİSA TAPAN KİMDİR?



31 yaşındaki Melisa Tapan, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı ve ünlü işadamı Sakıp Sabancı’nın torunu. Tapan, ailesinin köklü geçmişiyle dikkat çekerken, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutuyor.

Bürsin ve Tapan’ın ilişkisinin, daha da derinleşip derinleşmeyeceği, zamanla netlik kazanacak gibi görünüyor.