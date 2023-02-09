Kerem Bürsin'den dünyaya 'Türkiye' çağrısı: 'Her türlü yardıma ihtiyacımız var'
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyadan Türkiye için yardım istedi. Bürsin, "Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Lütfen bu mesajımı çevrenizdekilere ulaştırın" diye konuştu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi derinden sarstı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ünlüler de bu süreçte depremzedeler için seferber oldu.
Son olarak ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Instagram ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deprem felaketi nedeniyle dünyadan destek istedi.
"YAPILACAK TÜM YARDIMLARI KULLANABİLİRİZ"
İngilizce olarak destek istediği mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Bürsin, AHBAP Derneği'nin banka hesap bilgilerini paylaşarak şunları kaydetti:
"Herkese merhaba. Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler."
PLEASE SPREAD THE WORD! https://t.co/ED44DMr37C— Kerem Bürsin (@KeremBursin) February 8, 2023
DONATE VIA BANK TRANSFER:
SWIFT: ISBKTRIS
İş Bankası EUR Account
1021-2150277
IBAN: TR150006400000210212150277
İş Bankası USD Account
1021-2150262
IBAN: TR320006400000210212150262 pic.twitter.com/VCPYjRADbm
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