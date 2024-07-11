Kerem Bürsin'den hayranlarını üzecek haber: Doktorun tavsiyesi üzerine film seti durduruldu!
“Son Of a Rich” filminde başrolde yer alan oyuncu Kerem Bürsin, bacağını incitti. Pazartesi gününe kadar film setine ara verildi.
Hikayesini yazdığı "Mavi Mağara" filminin ardından Mete rolüne hayat verdiği yeni filmi "Son Of a Rich"in setine başlayan oyuncu Kerem Bürsin bacağını incitti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bacağı incinen Bürsin’in set sırasında ödemi artınca önümüzdeki günlerde aksiyon sahneleri de çekeceği için doktorunun da önerisiyle dinlenme kararı aldı. Pazartesi gününe kadar film setine ara verildi.
Ay Yapım’la anlaşması olan Kerem Bürsin yeni sezonda dizi projesi de çekecek. Ancak henüz proje seçimi yapılmadı.
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