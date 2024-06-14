Kerem Bürsin'in partneri belli oldu: Ünlü isimle birlikte oynayacak!

Yayınlanma: 14.06.2024 - 19:15

Güncelleme: 14.06.2024 - 19:15

Kerem Bürsin’in merakla beklenen yeni projesi 'Son of a Rich' filminde kadın başrol oyuncusu belli oldu.

2022 yılında yapımcı Karina Mia Satlykova ve Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov tarafından kurulan Kunay Film'in projesinde, genç kuşağın popüler oyuncularından Melis Sezen yer alacak.

GÜÇLÜ KADROSU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturacağı filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Kerem Bürsin'in "Mete" karakterini canlandıracağı filmde, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal ve Güven Kıraç gibi güçlü isimler de rol alacak.