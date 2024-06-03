Fotoğrafları çok konuşulmuştu: Hadise'den Kerem Bürsin açıklaması!

Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da alan Hadise bir süredir adının birlikte anıldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:15
Fotoğrafları çok konuşulmuştu: Hadise'den Kerem Bürsin açıklaması!
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Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler, soluğu tatil beldelerinde almaya başladı. Bodrum'da sezonu açan ünlülerden biri Hadise oldu.

Tatilde geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından yayımlayan 38 yaşındaki şarkıcının Bodrum kareleri oldukça dikkat çekiciydi.

AŞK İDDİALARINA FOTOĞAFLI YANIT

Hadise, bir süredir adının aşk söylentilerine karıştığı Kerem Bürsin ile Bodrum'da bir araya geldi. Bürsin ile çektirdiği fotoğrafı da yayımlayan Hadise, haklarında çıkan aşk dedikodularını "Arkadaşım" diyerek yalanladı. Hadise, sanıldığı gibi Kerem Bursin ile hiçbir zaman sevgili olmadıklarını açıkladı.


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