Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Yalova'dan İstanbul'a dönüşte trafik kazası geçirdi.
Kerimcan Durmaz, Yalova'dan İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Durmaz, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" ifadelerine yer verdi.
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