Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Yalova'dan İstanbul'a dönüşte trafik kazası geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:37
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi
Abone Ol google-news

Kerimcan Durmaz, Yalova'dan İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Durmaz, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" ifadelerine yer verdi.


Kerimcan Durmaz trafik kazası Trafik kaza
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler