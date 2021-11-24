Kevin Spacey, House of Cards'ın yapım şirketine 30 milyon dolar ödeyecek
Dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey hakkındaki taciz suçlamalarının ardından dizinin sezonu ertelenmiş, senaryo yeniden yazılmıştı. Son olarak mahkeme, tazminat olarak 29.5 milyon dolar ve avukat masrafları olarak 1.4 milyon dolar ödenmesine karar verdi.
House of Cards dizisinin yapımcı şirketi MRC, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından dizinin sezonun ertelenmesine, senaryonun yeniden yazılmasına ve çekilmesine neden olan oyuncu Kevin Spacey’den 30 milyon dolar tazminat alacak.
The Hill’de yer alan habere göre, MRC’nin açtığı tazminat davasında arabulucu mahkeme, tazminat olarak 29.5 milyon dolar ve avukat masrafları olarak 1.4 milyon dolar ödenmesine karar verdi.
2020’nin ekim ayında verilen mahkeme kararına Spacey itirazda bulunmuş, bu ay itiraz da reddedilmişti.
MRC’den yapılan açıklamada “Çalışanlarımızın güvenliği, set ve iş çevreleri bizim için büyük önem oluşturuyor bu nedenle hesap verilmesi için çalıştık” ifadeleri yer aldı.
TACİZ İDDİALARI SONRASI 6. SEZON İPTAL EDİLMİŞTİ
MRC, House of Cards dizisinde Frank Underwood karakterini canlandıran Kevin Spacey ile, oyuncunun reşit olmayan birine ve set çalışanlarına tacizde bulunduğuna ilişkin suçlamaların ardından ilişiği kesmişti. Dizinin yapım aşamasındaki altıncı sezonu iptal edilmiş, Spacey’nin karakteri öldürülerek sezonun yayınlanma tarihi ertelenmişti.
MRC, sezonu iptal etme, yeniden yazma ve sezonu kısaltma gibi adımların masrafları için tazminat davası açmıştı.
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