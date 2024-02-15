Kıbrıs mutfağının sevilen lezzeti: Kolakas tarifi...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 15.02.2024 - 17:32

Yavru vatan olarak bilinen ve Akdeniz'in 3. büyük adası olan Kıbrıs, maki ve bodur ağaçlardan oluşan genel bitki örtüsüne sahiptir. Turunçgiller ve zeytingillerin yaygın olduğu Kıbrıs'ta, farklı medeniyetlerin etkisi görülür. Kıbrıs mutfağı, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında gelişmiş ve özgün tatlarla dolu bir zenginlik kazanmıştır. Kıbrıs mutfağı, yerel malzemelerin ustaca kullanımı, baharatların zenginliğini yansıtan lezzetlerle tanınır. Peki Kıbrıs mutfağının sevilen yemeklerinden olan Kolakas nasıl yapılır? İşte tarifi...

KOLAKAS YEMEĞİ TARİFİ :

Malzemeler:

3 adet orta boy kolakas

2 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

Kereviz sapı

Su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

Yapılışı:

Öncelikle soğanları küçük küçük doğrayın ve sıvı yağda kısık ateşte biraz tuz ile kavurun.

Kolakasları soymadan önce yıkayın ve sapını ayırmadan soyun.

Sapından tutularak ve en uç tarafına bıçak takarak parçalara ayırın.

Sebzenin sapına doğru, lokma büyüklüğünde parçalara ayırmaya devam edin.

Bu şekilde parçalara ayrılmaz ise,(kırılarak değil de kesilerek ) kolakas sert kalır.

Kerevizleri küçük küçük doğrayın.

Kavrulan soğanlara, sulandırdığınız salça, kolakas ve kerevizi ilave edin.

Sebzelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Orta ateşte pişirin.

Su azaldığında yine sıcak su ekleyin.

Pişerken de içine yarım limon sıkın.

Pişmeye yakın, yemeğin üzerinde zeytinyağı gezdirin.

Son olarak tuzunu ve zerdeçalını atıp ılımaya bırakın.

Afiyet olsun!